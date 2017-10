THE PEACEMAKER/ Su Iris il film con George Clooney e Nicole Kidman (oggi, 20 ottobre 2017)

The Peacemaker, il film in onda su Iris oggi, venerdì 20 ottobre 2017. Nel cast: George Clooney, Nicole Kidman e Marcel Iures, alla regia Mimi Leder. La trama del film nel dettaglio.

20 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

GEORGE CLOONEY NEL CAST

The Peacemaker va in onda su Iris oggi, venerdì 20 ottobre 2017, alle ore 23.25. Il thriller è stato prodotto nel 1997 negli Stati Uniti dalla DreamWorks ed è stato diretto da Mimi Leder. Nel cast troviamo nomi di grande rilievo, come George Clooney e Nicole Kidman. Il primo, salito all'apice del successo grazie alla serie tv E.R. Medici in prima linea, e poi divenuto uno dei più famosi attori holliwoodiani grazie a film come Ocean's Eleven, Michael Clayton e il recente Money Monster. La seconda non gode di minor notorietà, resa famosa da prodotti come Cuori ribelli, Eyes Wide Shut, Moulin Rouge! e, recentemente, The Upside. Un'altra ottima interpretazione è eseguita dall'attore rumeno Marcel Iures, che interpreta l'antagonista. Iures è noto al pubblico per i suoi ruoli in Intervista col vampiro, Mission: Impossible e Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo. Alcune scene ambientate in chiesa sono state eseguite tramite il sistema della Computer Graphic poiché i responsabili del film non ottennero mai il permesso di girare nei luoghi sacri. Il film è stato ispirato da un articolo di cronaca scritto da Andrew e Leslie Cockburn. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

THE PEACEMAKER, LA TRAMA DEL FILM

In Russia il corrotto Generale Kodoroff ruba alcune testate nucleari trasportate su un treno e ne lascia una sul convoglio, che poi va a scontrarsi con un altro treno. L'esplosione permette la fuga sua e dei suoi scagnozzi, ma la dottoressa Julia Kelly e il colonnello Devoe indagano sulla vicenda. Durante l'indagine riescono a uccidere Kodoroff e a recuperare alcune delle testate rubate. L'ultima è però finita nelle mani di un pericoloso uomo jugoslavo, Dusan Gavrich, che desidera vendicarsi della morte della sua famiglia avvenuta nel suo paese a causa della guerra. Vuole far esplodere la bomba a New York in un attentato che ucciderebbe un'infinità di innocenti. Julia e Thomas faranno di tutto per fermare questo pericoloso criminale, accecato dal desiderio di vendetta e deciso a portare a termine il piano.

