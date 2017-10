TOMMASO/ Su Rai 3 il film con Kim Rossi Stuart (oggi, 20 ottobre 2017)

Tommaso, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 20 otobre 2017. Nel cast: Kim Rossi Stuart che ha diretto anche la regia, Cristiana Capotondi e Camilla Diana. Il dettaglio della trama.

20 ottobre 2017 Cinzia Costa

Tommaso, in prima serata su Rai 3

KIM ROSSI STUART ALLA REGIA

Il film Tommaso va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 20 ottobre 2017, alle ore 21.15. La pellicola è stata diretta, scritta e interpretata da Kim Rossi Stuart nel 2016, inoltre è stata proiettata come film non in concorso in occasione dell'edizione 2016 della Mostra del Cinema di Venezia. Oltre a Kim Rossi Stuart, il cast è composto da Cristiana Capotondi, Camilla Diana, Jasmine Trinca, Dagmar Lassander, Serra Yilmaz ed Edoardo Pesce. Kim Rossi Stuart, che nel film veste i panni del protagonista, è un noto attore italiano che ha preso parte a diverse serie tv di successo come Fantaghirò, Romanzo criminale - Versione integrale, Uno bianca e Maltese - Il romanzo del Commissario. Quest'ultima, è stata trasmessa in prima visione assoluta da Rai 1, nel corso della primavera del 2017, ottenendo uno straordinario successo di pubblico. In fase promozionale, poco prima dell'uscita del film, l'azienda che si è occupata della sua distribuzione (la 01 Distribution) ha provveduto a pubblicare un video su YouTube in cui veniva approfondita la relazione tra i personaggi di Tommaso e Chiara, quest'ultima interpretata da Jasmine Trinca. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

TOMMASO, LA TRAMA DEL FILM

Tommaso e Chiara sono una coppia apparentemente felice e spensierata. Improvvisamente, dopo una relazione lunga molti anni, la loro storia d'amore finisce in maniera definitiva. Tommaso, che attraversa una vera e propria crisi interiore, si fa lasciare dalla donna che credeva di amare, convinto che la condizione di single possa donargli la libertà che tanto desidera. Essendo un uomo bello e affascinante, Tommaso è convinto che dopo la fine della relazione con Chiara possa finalmente buttarsi in decine di relazioni e avventure libere e prive di ogni forma di responsabilità. L'illusione dura poco e svanisce nel giro di poche settimane. Tommaso, infatti, si rende conto che ogni singolo rapporto sentimentale che decide di intraprendere, finisce in maniera dolorosa. Le sue paure e insicurezze continuano a minare tutte le sue relazioni. A un certo punto, si renderà conto che l'unico modo per dare una svolta alla propria esistenza è affrontare lo shock che tanti anni prima ha dato vita alle sue più profonde insicurezze.

© Riproduzione Riservata.