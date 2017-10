TRANSCENDENCE/ Su Rai Movie il film con Johnny Depp e Rebecca Hall (oggi, 20 ottobre 2017)

Transcendence, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 20 ottobre 2017. Nel cast: Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany e Morgan Freeman. La trama del film nel dettaglio.

20 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JOHNNY DEPP E REBECCA HALL

Transcendence va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 20 ottobre 2017, alle ore 21.10. La pellicola fantascientifica del 2014 è stata diretta da Wally Pfiste e interpretata da Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany, Morgan Freeman, Cillian Murphy, Kate Mara e Cole Hauser. Rebecca Hall, che nel film veste i panni del personaggio di Evelyn Caster, è un'attrice britannica nota per le sue partecipazione in pellicole del calibro di Iron Man 3, Regali da uno sconosciuto - The Gift e Vicky Cristina Barcelona. Per quest'ultima interpretazione ha ottenuto una candidatura ai Golden Globe. La prima bozza della sceneggiatura di Transcendence venne curata da Jack Paglen e solo nel 2012 ne vennero acquistato i diritti cinematografici. Nel corso dell'estate dello stesso anno Christopher Nolan diventa uno dei produttori esecutivi.

TRANSCENDENCE, LA TRAMA DEL FILM NEL DETTAGLIO

Will Caster è uno dei più rinomati scienziati mondiali specializzati nel settore dell'intelligenza artificiale. L'uomo, intento ad approfondire i suoi studi incentrati attorno al concetto di singolarità tecnologica, viene barbaramente ucciso da un gruppo di terroristi. Sua moglie Evelyn, anche lei scienziata, decide di estrarre il cervello di suo marito per collegarlo ad un computer. Ad aiutarla a mettere a punto questo piano molto complesso è il suo amico e collega Max. Quest'ultimo si mostra fin da subito contrario alla decisione di Evelyn. Ad ogni, modo, parte della coscienza di Will continua a vivere proprio grazie al pc. Nel corso di un'incursione del gruppo terroristico che ha ucciso suo marito, Evelyn è costretta a collegare il cervello di Will alla rete internet. Solo in questo modo gli studi di Will potranno proseguire. La cyberg coscienza di Will, che nel frattempo ha assunto il nome de La macchina, guida Evelyn indicandole diversi step da compiere. Per prima cosa le chiede di costruire una struttura di ricerca ad Brightwood. Qui vengono messe a punto delle sperimentazioni in grado di curare diverse malattie grazie all'impiego dei nanorobot. Ciò che Evelyn scoprirà solo dopo e che in seguito al processo di guarigione, la coscienza di Will impianta nei suoi pazienti dei meccanismi tecnologici in grado di manipolarne la volontà ed i pensieri. In questo modo, La macchina sarà in grado di controllare l'intera umanità rendendola più avanzata, incrementandone le potenzialità. Quando Evelyn comprende che la coscienza di Will è diventata troppo pericolosa decide di rivolgersi al FBI e si allea con il gruppo terroristico anti tecnologia per fermare definitivamente La Macchina, che con il vero Will non ha ormai più nulla in comune.

