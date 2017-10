Tale e Quale Show 2017 / Anticipazioni quinta puntata: le esibizioni, info social e streaming (20 ottobre)

Tale e Quale Show 2017, ecco tutte le anticipazioni del quinto appuntamento della sesta edizione del programma condotto da Carlo Conti, le info streaming e social.

20 ottobre 2017 Valentina Gambino

Tale e Quale Show 2017

C'è grandissima attesa per la quinta puntata della sesta edizione di Tale e Quale Show. Il programma della rete ammiraglia di Casa Rai, condotto da Carlo Conti a partire dalle 21.10 circa, vedrà ancora una volta tutti i talenti in gara alle prese con le nuove esibizioni. Nessuno scontro rilevante, nel corso della serata per quanto riguarda le altre proposte televisive. Real Time per esempio, offrirà la nuova puntata di Bake Off Italia 2017 e ovviamente, non potrà mai insidiare la potenza dell'ammiraglia Rai. A mettere un po' i bastoni tra le ruote alle imitazioni dei personaggi famosi, potrebbero pensarci gli amici de Il Segreto, in onda su Canale 5 con la prima serata. Spazio poi per Quarto Grado su Rete4 e L'ispettore Coliandro sulla seconda rete di Casa Rai. Tale e Quale vincerà a mani basse la gara degli ascolti TV anche questa volta? Assolutamente sì. Oltre a Carlo Conti, ritroveremo come sempre, anche la validissima giuria composta da Loretta Goggi, Enrico Montesano e Christian De Sica. Staremo a vedere se, come è successo nel corso delle altre occasioni, ci sarà spazio anche per qualche personaggio famoso al loro fianco come quarto giurato.

Tale e Quale show, le esibizioni di stasera

La scorsa settimana, prima in classifica è risultata essere Annalisa Minetti, con la sua bellissima interpretazione vestendo i panni di LP. Cosa succederà oggi, venerdì 20 ottobre? Scopriamo tutte le esibizioni del corso del quinto appuntamento con Tale e Quale Show. Filippo Bisciglia continuerà a sorprendere il pubblico indossando i panni di Jovanotti. Alessia Macari (dopo avere ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato) sarà ben lieta d'interpretare la straordinaria Christina Aguilera. Marco Carta invece, dovrà esibirsi imitando lo straordinario talento di Seal. Benedetta Mazza dovrà provare a trasformarsi in Elisa. Federico Angelucci dovrà trasmettere sensualità con il caliente Ricky Martin. Annalisa Minetti interpreterà l'emozionante e indimenticabile Mia Martini. Claudio Lippi farà sorridere ancora il pubblico con la sua esibizione di Dean Martin. Piero Mazzocchetti sarà Pavarotti. Valeria Altobelli canterà il talento di Anna Oxa. Platinette indosserà i panni di Ornella Vanoni. La new entry Dario Bandiera dovrà cimentarsi nella difficilissima interpretazione de I Cugini di Campagna e in ultimo, Edy Angelillo si trasformerà in Nancy Sinatra.

Info social e streaming

Come sempre, ad affiancare i concorrenti di questa sesta edizione di Tale e Quale Show 2017, troveremo un validissimo team di costumisti, truccatori, parrucchieri, coreografi e “vocal coach” (Maria Grazia Fontana, Silvio Pozzoli, Dada Loi e la “actor coach” Emanuela Aureli). Dopo ogni esibizione, tutto il cast dovrà confrontarsi con il giudizio dei tre giurati che di seguito, stileranno la loro personale classifica della serata fino a decretare il vincitore del nuovo appuntamento. Spazio poi, per le divertentissime esibizioni di Gabriele Cirilli che in puntata sarà impegnato con i setti nani. Tutti gli arrangiamenti saranno curati come sempre dal maestro Pinuccio Pirazzoli, con la preziosa consulenza musicale di Fabrizio Bigioni e le coreografie di Fabrizio Mainini. Per vedere Tale e Quale anche in diretta streaming, vi basterà collegarvi sul portale di RaiPlay oppure, in alternativa, scaricare l'applicazione ufficiale per dispositivi mobili. Il programma condotto da Carlo Conti è molto attivo anche su Facebook e Twitter (@taleequaleshow) con il suo hashtag ufficiale per commentare: #taleequaleshow.

