UN POSTO AL SOLE / Teresa e Raffaele diventano i nuovi cuochi del Vulcano? (Anticipazioni)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 20 ottobre: Teresa e Raffaele si propongono come nuovi cuochi del Vulcano, ormai prossimo alla riapertura dopo i lavori di ristrutturazione.

20 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Si conclude oggi una settimana di programmazione di Un posto al sole davvero ricca di novità a partire dal tradimento di Patrizio con Asia, fatto non condiviso da Raffaele. Quest'ultimo ha cercato di mettere in guardia il figlio, chiedendogli di mettere in chiaro le cose con Rossella ma non ha raggiunto il risultato sperato. Ma proprio per lui, dopo la fine dell'avventura a Chef Parade, potrebbe aprirsi la strada del successo nel mondo della cucina. L'idea del marito di Ornella, infatti, sarà quella di proporsi in qualità di cuoco del nuovo ristorante Vulcano, la cui ristrutturazione può dirsi ormai quasi terminata. Mancheranno pochi giorni all'inaugurazione e Arianna sarà in preda ad una forte agitazione, anche se una buona notizia potrebbe facilitarle le cose: oltre a Raffaele, anche Teresa si renderà disponibile ad occuparsi della cucina del locale. A lei e Raffaele verrà data questa nuova e interessante opportunità?

Un posto al sole: due cuochi al Vulcano

Il futuro del Caffè Vulcano non è l'argomento più apprezzato dai telespettatori di Un posto al sole che preferiscono, invece, seguire le vicende di Niko e del processo di Luca Grimaldi. Il figlio di Giulia cercherà di non far leva sul suo senso di colpa per avere voltato le spalle a Vittorio, occupandosi del poliziotto che gli ha rovinato la vita per mesi. Ma l'opportunità sarà molto importante per lo studio Navarra che cercherà di farsi conoscere nella città proprio grazie a questo processo che ha ottenuto grande clamore mediatico. Ecco perché sarà indispensabile cercare di capire se Anita, la testimone presentatosi in maniera inaspettata allo studio, potrà essere considerata attendibile. Niko e colleghi informeranno lo stesso Grimaldi dell'arrivo della Falco, dandogli delle buone speranze di essere scagionato. La festa per il pensionamento di Otello sarà ormai alle porte, anche se il vigile sarà molto agitato e tenterà di chiudersi in casa per evitare le sorprese preparate dai colleghi.

