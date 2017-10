UNA VITA / Ursula è diventata ricca? La governante rifiuta di aiutare Mauro (Anticipazioni)

Anticipazioni Una Vita: Ursula rifiuta di aiutare Mauro come da lui richiesto. Fabiana si precipita da Cayetana per informarla dell'ultima novità sulla governante.

20 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Una Vita tornerà anche oggi alle ore 14:10 su Canale 5, appena dopo l'appuntamento quotidiano con Beautiful. Ricordiamo che la telenovela spagnola proseguirà domani anche la gradita programmazione del sabato che, salvo sorprese, andrà avanti fino all'esordio di Amici di Maria De Filippi, previsto per metà novembre. L'episodio odierno sarà ancora caratterizzato dal ritorno di Ursula, che si è presentata al commissariato confermando di essere sopravvissuta dopo la caduta nel fiume. Mauro cercherà di ottenere da lei maggiori dettagli su quanto accaduto e sul possibile coinvolgimento di Cayetana in quello che, secondo l'ispettore, è stato un tentato omicidio. Ma le sue richieste non avranno alcun esito: la donna resterà ferma nelle sue intenzioni e non tradirà Cayetana, rifiutando di rispondere alle domande del poliziotto. Nel frattempo Fabiana verrà rilasciata, a causa dell'inesistenza dei presupposti delle accuse: Ursula è viva quindi la domestica non può di certo averla uccisa...

Una Vita: Ursula è diventata ricca?

Nella puntata di Una Vita di oggi, Fabiana verrà rilasciata e correrà immediatamente ad Acacias 38 per informare Cayetana su quanto accaduto. Nonostante la figlia si sia comportata in modo spregevole nei confronti della madre, abbandonandola nel momento del bisogno, Fabiana continuerà a proteggerla, informandola delle ultime novità. Non solo le dirà che la governante è ancora viva e che potrebbe raccontare tutto ciò che sa, ma rivelerà alla dark lady il grande cambiamento da lei notato: Ursula è diversa! Ora è una donna ricca e molto sicura di sè, tanto che potrebbe causarle grossi problemi d'ora in avanti. Tali racconti sconvolgeranno Teresa, che si sentirà male di nuovo, proprio come accaduto in seguito alla lettura della lettera scritta da Mauro. La maestra perderà nuovamente i sensi e cadrà a terra: quale sarà la vera ragione di questi suoi problemi di salute?

