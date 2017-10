UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma Galgani tra le pene d’amore e le critiche di Tina Cipollari (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani si divide tra riccardo e Guido e si dice stanca dei continui attacchi di Tina Cipollari.

20 ottobre 2017

Gemma Galgani

Passano gli anni ma Gemma Galgani resta la dama preferita del pubblico del trono over di Uomini e Donne. La prima puntata della settimana dei senior, dedicata sempre alle sue vicende sentimentali, risulta sempre una delle più seguite del programma di Maria De Filippi. Il pubblico, infatti, pur continuando a chiedere nuovi protagonisti, si appassiona sempre alle vicende sentimentali di Gemma che, ogni settimana, regala sempre nuovi colpi di scena. Dopo aver chiuso la storia con Marco Firpo ed essere uscita con Gianfranco Crobu dal quale, però, ha ricevuto il due di picche, Gemma ha accettato la corte prima di Riccardo e poi di Guido. Con il primo ci sono stati baci, coccole e carezze mentre con il secondo la conoscenza è solo all’inizio. La Galgani, dunque, continua la sua ricerca dell’amore. Presente nel parterre del trono over sin dalla prima puntata, Gemma non ha alcuna intenzione di lasciare il programma senza un uomo accanto. Più volte, in questi anni, ha pensato di aver trovato il principe azzurro, salvo, poi, rendersi conto di aver sbagliato. Accadrà lo stesso anche con Riccardo e Guido o uno dei due sarà il grande amore della Galgani?

LE CRITICHE DI TINA CIPOLLARI

Tina Cipollari, dunque, deve rassegnarsi: nonostante le continue critiche e offese, Gemma Galgani non lascerà il trono over di Uomini e Donne. A ribadirlo è stata la stessa dama che, dalle pagine del settimanale Vero si è detta stanca degli attacchi che la bionda opinionista le sferra in ogni puntata. “Sono stanca dei suoi atteggiamenti. Non sono il suo pungiball. Se ha bisogno di sfogarsi, vada in palestra! E la smetta di farlo con me. Ha perso la neutralità nei suoi giudizi. In quello studio dovrebbe esprimere delle opinioni, non emettere sentenze. Le sue sono offese e provocazioni gratuite. Ho pianto anche a causa sua. Lei dovrebbe essere solidale nei confronti di un’altra donna e, invece, fa tutt’altro. Le mie lacrime sono sempre state autentiche, non mi porto mica una cipolla da casa”, ha dichiarato Gemma difendendo i suoi sentimenti. La Galgani, poi, lancia un preciso messaggio alla Cipollari invitandola a rassegnarsi perché senza la sua favola d’amore non lascerà mai la trasmissione: “Tina può stare serena, non le darò questa, soddisfazione, questa immensa gioia. Fino a quando Maria De Filippi mi darà la possibilità di essere in questo meraviglioso programma e di provare a trovare l’anima gemella, io non andrò via. Non sarà certo Tina a fermare la mia ricerca del grande amore”.

