UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Sabrina Ghio troppo ingenua? I fans la mettono in guardia (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: i fans mettono in guardia Sabrina Ghio dai suoi corteggiatori mentre Mattia Marciano e Paolo Crivellin deludono il pubblico.

20 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Sabrina Ghio

Romantica e sognatrice, Sabrina Ghio è arrivata sul trono di Uomini e Donne per cercare l’amore. L’ex ballerina di Amici, nonostante abbia avuto molte delusione sentimentali nella sua vita, in primis la fine del suo matrimonio che ha vissuto come un fallimento, non sta nascondendo la propria personalità mostrando tutte le sue fragilità e debolezze. Ad un mese dall’inizio del percorso, Sabrina ha un interesse particolare per Nicolò Raniolo e Nicolò Fabbri. Se il primo non gode della fiducia di Tina Cipollari che lo giudica furbo, il secondo, invece, non ha il sostegno del pubblico che invita Sabrina ad aprire gli occhi e a non fidarsi. La Ghio, finora, ha dimostrato di provare già qualcosa nei confronti dei due corteggiatori che, a detta del pubblico, potrebbero anche prenderla in giro. Entrambi più giovani di Sabrina, si stanno rivelando molto sicuri e determinati. Tuttavia, se Raniolo ha conquistato parte del pubblico grazie alle parole di Maria De Filippi che ha svelato come, alcuni anni fa, abbia rifiutato il trono non considerandosi ancora pronto, Fabbri ha allarmato i fans di Sabrina uscendo con gli amici e diventando il protagonista della prima segnalazione. Sabrina, però, nonostante i dubbi che ha nei suoi confronti, ha ammesso di essere stata colpita dalle dediche social che Fabbri le ha fatto. Le parole di Sabrina non sono passate inosservate alle orecchie dei fans di Uomini e Donne che hanno invitato la tronista a stare attenta e a non scoprire troppo le sue carte.

MATTIA MARCIANO E PAOLO CRIVELLIN DELUDONO

Se Sabrina Ghio gode del totale appoggio del pubblico che, dopo averla criticata durante le prime puntate della nuova stagione del trono classico di Uomini e Donne si è totalmente ricreduto, lo stesso non è accaduto a Mattia Marciano e Paolo Crivellin che faticano a fare breccia nel cuore dei telespettatori. Il tronista napoletano, infatti, non convince nessuno e i fans sono sicuri che stia prendendo in giro tutti non raccontando la verità sul suo rapporto con Vittoria Deganello. Paolo Crivellin, invece, non è ancora riuscito a dare vita ad esterne emozionanti e sono tanti i fans che cominciano a dubitare che il suo obiettivo sia trovare l’amore. I due tronisti uomini, dunque, stanno deludendo le aspettative dei fans che si aspettavano qualcosa in più sia dall’ex corteggiatore di Desirèe Popper che dall’ex tentatore di Temptation Island. Prima della scelta, però, i due tronisti hanno tutto il tempo per far ricredere il pubblico di Uomini e Donne. Ci riusciranno?

