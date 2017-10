Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: l'indecisione di Gaetano e un gradito ritorno (20 ottobre 2017)

Uomini e Donne, oggi 20 ottobre 2017 in onda l'ultima parte del Trono Over. Ancora indecisioni per Gaetano e Federica e il gradito ritorno in studio di una nota coppia

20 ottobre 2017 Anna Montesano

Gaetano, Uomini e donne

La settimana di Uomini e Donne si conclude con la terza ed ultima parte del Trono Over. Ancora movimento e polemiche nello studio che vede inizialmente la decisione di Vincenzo di frequentare solo Anna Maria per ora, poi seguono due sedute al centro. Ad accomodarsi sono Anna Tedesco e Angelo. Tuttavia Maria annuncia che hanno chiamato due dame per conoscere il cavaliere: la prima è Dalila, una donna di Napoli che assiste una persona anziana; la seconda è Giuliana, una parrucchiera estetista e vive in Calabria. Anna però non accetta la cosa e preferisce tornare a sedersi ma Angelo precisa subito di non essere interessato e di voler proseguire la conoscenza con Anna che ne è felice e balla con lui. Si torna a parlare delle dirette Facebook visto che Maria ha da annunciare grossi passi in avanti per le richieste dei signori arrivati in studio.

ELENA E DARIO TORNANO IN STUDIO

Subito dopo rientrano in studio Federica e Gaetano, che erano usciti pochi minuti prima per parlare della loro conoscenza. Il ritorno in studio è però carico di nuovi dubbi sul poter uscire o meno da solo o insieme. Intanto Maria manda in onda un filmato che racconta la storia di una nota coppia conosciutasi a Uomini e Donne che oggi torna in studio: si tratta di Dario ed Elena, che etornano dopo un anno esatto e raccontano che la loro storia prosegue a gonfie vele, non vivono ancora insieme ma si vedono spesso. Il loro racconto viene ascoltato attentamente da Gaetano, poi si balla e subito dopo Maria chiede a Gaetano e Federica di tornare in studio ma lui non cambia idea nonostante l’invito della conduttrice di chiedere alla dama di frequentarsi fuori.

