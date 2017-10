VALERIA ALTOBELLI E' ANNA OXA/ Video, riuscirà a non scontentare la cantante? (Tale e quale show 2017)

Dopo essere stata Whiteny Houston e Marina Rei, Valeria Altobelli imiterà la cantante Anna Oxa nella nuova puntata di Tale e quale Show in onda stasera 20 ottobre.

20 ottobre 2017 Dario Ghezzi

Valeria Altobelli a Tale e quale show

Valeria Altobelli si esibirà questa sera nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2017. Nelle precedenti serate, la Altobelli ha dimostrato di non essere solo una bella donna ma anche una concorrente pronta a cimentarsi con le sfide più disparate e sottoporsi ai giudizi dei tre giudici Christian De Sica, Loretta Goggi e Enrico Montesano. La Altobelli, famosa per la sua partecipazione a Forum condotto da Barbara Palombelli, è una ragazza molto colta. Infatti, sa parlare ben sei lingue e ha la passione per lo studio. Quando non è in televisione cerca di approfondire i suoi interessi e, recentemente, ha terminato la scuola di formazione per il corpo diplomatico.

FIORELLA MANNOIA A TALE E QUALE SHOW?

Valeria Altobelli, nelle precedenti puntate di Tale e Quale show 2017 si è calata nei panni di Marina Rei, Whitney Houston e Fiorella Mannoia. In particolar modo, la sua esibizione del 13 ottobre ha spaccato il pubblico degli internauti, i quali hanno avuto pareri discordanti sulla sua imitazione della riccia più famosa della musica. Alcuni hanno trovato la Altobelli-Mannoia all'altezza dell'originale, sopratutto per quanto riguarda l'opera dei truccatori. La modella, infatti, era "tale e quale" nell'aspetto alla cantante. Su Twitter, inoltre, si è lodato il timbro vocale della Altobelli, la quale ha dato prova del suo impegno nel riuscire nell'impresa. Altri utenti di Twitter, invece, non hanno trovato nessuna somiglianza tra le due. I giudici hanno fatto i complimenti alla Altobelli, sopratutto Christian De Sica mentre Ernico Montesano non ha apprezzato molto l'esibizione, dicendo che comunque la Altobelli si è difesa cadendo in piedi.

VALERIA ALTOBELLI SARA' ANNA OXA

Nella puntata di questa sera di Tale e quale show, Valeria Altobelli interpreterà una cantante molto controversa e cioè Anna Oxa. Per lei sarà una prova molto difficile e, sopratutto, rischiosa. Infatti, negli ultimi anni, la Oxa sembra voler proteggere la sua privacy in modo molto forte ed è pronta a scagliarsi contro chiunque sembri violarla. Hanno fatto scalpore i suoi status su Facebook in cui affermava di essere pronta a lasciare l'Italia per motivi di sicurezza e questo sta rischiando di offuscare l'immagine di una grande artista che ha iniziato a esibirsi sin da bambina e ha collaborato con tantissimi artisti come Giorgio Gaber, Fausto Leali, Ivano Fossati, Lucio Dalla vincendo anche, per ben due volte, il Festival di Sanremo. Riuscirà la Altobelli a rendere giustizia a questa artista e, soprattutto, a non provocare la sua ira funesta?

