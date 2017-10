Valeria Marini a Uomini e Donne? / In arrivo la versione Vip dello show di Maria De Filippi: lo scoop

Valeria Marini sarà la nuova tronista di Uomini e Donne? Il settimanale Spy lancia la bomba: Maria De Filippi pronta a lanciare la versione Vip del noto programma?

20 ottobre 2017 Anna Montesano

Valeria Marini

Dopo il Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip (che dovrebbe avere inizio la prossima stagione) potrebbe essere in cantiere anche Uomini e Donne Vip. Ebbene sì, la versione dello show più noto e amato di Maria De Filippi potrebbe vedere una nuova versione e la prima protagonista potrebbe essere la bella Valeria Marini. Stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale Spy nel numero in edicola questa settimana, su Canale 5 potrebbe arrivare un "trono stellare". Come si legge su Spy: "Se la notizia è vera è la bomba del momento. Voci insistenti nei corridoi di Maria De Filippi mi dicono che Maria stia preparando un trono speciale per una tronista stellare. Sembra che sia tutto pronto per mettere sul trono Valeria Marini e trovare finalmente un compagno alla diva delle dive. Non è chiaro ancora se farà parte del trono over o del trono classico".

VALERIA MARINI SUL TRONO: LA BOMBA DI SPY

Insomma, pare proprio che Maria De Filippi sia determinata ad ospitare Valeriona nazionale a Uomini e Donne. La 50enne, nota showgirl italiana, potrebbe accettare la proposta di Maria De Filippi di trovare l'amore in tv? Dopo la fine della storia con Vittorio Cecchi Gori e l'annullamento del matrimonio con Giovanni Cottone, dopo una serie di delusioni d'amore e flirt presunti, la showgirl, che lo scorso anno abbiamo imparato a conoscere meglio grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, potrebbe trovare finalmente il vero amore proprio grazie a Maria De Filippi e alla sua redazione. La Marini accetterà la proposta? Attendiamo aggiornamenti...

© Riproduzione Riservata.