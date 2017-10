WALTER NUDO/ "L'amore e la musica: come è cambiata la mia vita dopo l'incidente" (video)

Walter Nudo, l'amore per la musica dopo l'incidente. L'attore, dopo aver sofferto per l'impossibilità a camminare, si sta riscoprendo come cantautore

20 ottobre 2017 Fabio Belli

Walter Nudo

Walter Nudo continua a vivere la sua lunga riabilitazione dopo l’incidente che ha rischiato di mettere definitivamente a repentaglio la sua salute, oltre ad aver interrotto per un lungo periodo la sua carriera nel mondo dello spettacolo. L’ex vincitore dell’Isola dei Famosi è rimasto infatti coinvolto in un incidente motociclistico che gli ha causato la frattura della tibia e del perone. Diverse complicazioni lo hanno però lasciato bloccato per molto tempo, impegnato in una lunga riabilitazione in cui per un periodo di tempo considerevole non sapeva se sarebbe tornato a camminare normalmente. Il suo calvario è stato recentemente ripercorso in un’intervista rilasciata a “Diva e Donna”, in cui per la prima volta dopo diverso tempo Walter Nudo ha interrotto il silenzio in cui si era rinchiuso, aprendosi ai suoi fans e spiegando le tappe vissute in uno dei momenti più difficili non solo della sua carriera, ma anche della sua vita in generale.

WALTER NUDO, IL RECUPERO DELLA FORMA FISICA

Ha raccontato Walter Nudo: “Mi sono spezzato la gamba. Mi hanno messo dei ferri alla tibia e al perone e presto dovrò rioperarmi per toglierli. Non ho potuto camminare per mesi. È stata dura. Ma oggi, anche grazie alla meditazione trascendentale, non provo risentimento verso la ragazza che mi ha travolto. Sono convinto che questa parentesi dolorosa abbia contribuito a indicarmi la mia vera strada”. E infatti la ripresa dell’attore nelle ultime settimane è stata strabiliante, superando tutte le difficoltà e le perplessità, tanto che sul suo profilo ufficiale su Instagram, Walter Nudo si ritrare nelle sue sessioni di allenamento che l’hanno portato a raggiungere un livello di forma sempre più soddisfacente. I giorni passati in solitudine a letto, senza potersi muovere, sono un ricordo, ma soprattutto l’esperienza ha permesso a Walter Nudo di scoprire un nuovo amore: quello per la musica.

LA RISCOPERTA DELLA MUSICA

Sempre a “Diva e Donna”, Walter Nudo ha raccontato di essere rimasto folgorato dalla nuova passione per la composizione musicale: “Quest’estate non sono andato in vacanza, sono rimasto da solo a Milano e ho scritto di getto le canzoni del mio album . Spero di portare a termine il progetto entro 6-7 mesi. Ricomincio dalla musica. Per me è il mezzo più autentico per esprimere le mie emozioni, ritrovare me stesso e anche Dio, perché davvero chi canta con trasporto, come diceva Sant’Agostino, prega due volte.” E su un post su Instagram, Walter ha spiegato come questo suo nuovo amore si stia sviluppando: “Oggi ho incontrato per la seconda volta un grande compositore italiano, che si può dire, abbia contribuito alla storia della canzone italiana degli ultimi 30 anni. Gli ho portato quello che ho scritto quest' estate... ma non vi mentirò, la mia strada da cantautore è ancora in una lunga salita! Avere un grande maestro schietto, è solo un grande onore ed un enorme stimolo a impegnarsi di più! Torno a casa contento, oggi forse non ho vinto la battaglia , ma un altro pezzettino di terreno l ho guadagnato...un giorno vincerò la guerra! Grazie ragazzi del vostro supporto e come diceva Rossella " domani è un altro giorno”. Non resta che attendere il primo album.

