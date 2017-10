WARCRAFT - L'INIZIO/ Su Italia 1 il film con Travis Fimmel e Paula Patton (oggi, 20 ottobre 2017)

Warcraft - L'inizio, il film in onda su Italia 1 oggi, veerdì 20 ottobre 2017. Nel cast: Travis Fimmel e Paula Patton, alla regia Duncan Jones. La trama del film nel dettaglio.

20 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film fantasy in prima serata su Italia 1

NEL CAST TRAVIS FIMMEL E PAULA PATTON

Warcraft - L'inizio va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 20 ottobre 2017, alle ore 21.10. Il film fantasy è stato co-scritto e diretto da Duncan Jones (Moon, Source doce, Whisper) e interpretata da Travis Fimmel (The Baytown outlaws - I fuorilegge, Il piano di Maggie - A cosa servono gli uomini, la serie tv Vikings), Paula Patton (Mission impossible - Protocollo fantasma, Cani sciolti, Deja vù - Corsa contro il tempo) e Toby Kebbell (Kong - Skull Island, Ben-Hur, Fantastic 4 - I Fantastici Quattro). Il film è tratto dall'omonima serie di videogiochi prodotti dalla Blizzard Entertainment, che narrano dello scontro fra le popolazioni di orchi e quella di esseri umani in un mondo fantasy immaginario. La pellicola è stata un ottimo successo al botteghino. Costata 160 milioni di dollari, ne ha incassati quasi 450, diventata il film tratto da un videogioco dal maggiore incasso di sempre. La critica ha comunque accolto abbastanza freddamente la pellicola. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

WARCRAFT - L'INIZIO, LA TRAMA DEL FILM FANTASY

Draenor, il mondo degli orchi, sta rapidamente morendo. Il potente stregone Gul'dan (Daniel Wu) è però riuscito ad aprire un portale magico verso un altro mondo. Tutti i clan degli orchi di uniscono quindi in un immenso esercito soprannominato l'Orda, per passare il portale e conquistare il mondo che si trova dall'altra parte, Azeroth, abitato da esseri umani. Per alimentare la magia che tiene aperto il portale, il Vil, è però necessario il continuo sacrificio di prigionieri di guerra. Un'avanguardia di orchi viene quindi inviata dall'altra parte per costruire un portale anche da quel lato, alimentandolo con i prigionieri umani che verranno man mano catturati. Dell'Orda fa parte anche il clan dei Lupi Bianchi, comandato da Thrall. Gli umani, nel frattempo, attaccati dagli orchi, si preparano a difendere il loro regno. Quando gli umani scoprono che gli orchi fanno uso della magia del Vil, chiamano in loro aiuto Medivh, un potentissimo mago guardiano del regno. Durante una missione esplorativa, realizzata per rendersi conto delle reali forze del nemico, Medivh riesce a sconfiggere da solo un'intera squadra di orchi. Gli umani riescono anche a fare prigioniera un'orchessa, Garona. Promettendo la libertà a quest'ultima, che presso gli orchi viveva da schiava, gli umani riescono a farsi condurre dove si trova il portale alimentato dal Vil che mette in comunicazione Azeroth con Draenor. Solo chiudendo quel portale gli umani saranno al sicuro dall'invasione dell'Orda.

© Riproduzione Riservata.