X FACTOR 11/ I concorrenti ai live: band, under uomini, donne e over. Top e flop degli Home visit 2017

Si sono svolti gli Home Visit di X Factor 11 e dunque si sanno i nomi dei 12 concorrenti che si sfideranno nei Live. Vediamo i loro nomi insieme ai top e flop della puntata

20 ottobre 2017 Bruno Zampetti

X Factor 2017

X FACTOR 11, I CONCORRENTI AI LIVE

Si sono svolti gli Home Visit di X Factor 11 e dunque si sanno i nomi dei 12 concorrenti che si sfideranno nei Live. Per le band, Manuel Agnelli ha scelto i Ros, i Maneskin e Sem & Stenn. Tra le under donna, Levante ha promosso Rita Bellanza, Virginia Perbellini e Camille Cabaltera. Fedez, invece, per gli under uomini ha puntato su Gabriele Esposito, Lorenzo Bonamano e Samuel Storm. Infine, Mara Maionchi ha deciso di far gareggiare sul palco Enrico Nigiotti, Lorenzo Licitra e Andrea Radice. L’appuntamento è quindi per giovedì prossimo, quando si entrerà nel vivo della gara e con tutta probabilità ci sarà anche una prima eliminazione che lascerà uno dei giudici con due soli concorrenti.

PAGELLE, TOP E FLOP DEGLI HOME VISIT

Vediamo ora i top e i flop della puntata degli Home Visit, divisi per categoria. Per quanto riguarda le band, i top sono i Ros, che sono riusciti ancora una volta a essere molto convincenti. Bravi comunque anche i Maneskin. I Flop sono invece Sem & Stenn: hanno sì passato il turno, ma non sarà facile andare avanti ai Live con elettronica e balletti. Hanno davanti una grande sfida, così come il loro giudice. Tra le under donne, top Rita Bellanza: Timbro ormai inconfondibile. Ragazza fragile e insicura, ma sul palco davvero sembra trasformarsi. Flop Isaure Cassone: Purtroppo il testo in italiano la penalizza, ma l’assegnazione di Levante non si può certo criticare. Per gli under uomini, top Samuel Storm: il suo Home Visit è “a distanza”, ma nonostante questo riesce a convincere Fedez a essere nel suo trio per i live. Flop Lorenzo Bonamano: è vero che viene scelto, ma non si può dimenticare l’incertezza mostrata nell’esibizione, perché è qualcosa che potrà pesare nel prosieguo del talent. Una scommessa molto pesante, quindi, quella di Fedez. Infine tagli over il top è Lorenzo Licitra: ancora un’ottima prova del tenore, che ora è chiamato alla “svolta” definitiva verso il mondo del pop. Flop per Valerio Bifulco: purtroppo la sua versione di “Completamente” dei Thegiornalisti non è stata convincente come le sue precedenti esibizioni, nonostante una voce che resta comunque valida.

© Riproduzione Riservata.