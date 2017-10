ANNALISA/ Benji & Fede? Mi considero la loro "sorella grande" (Verissimo)

La giovane cantante Annalisa Scarrone in arte Annalisa è ospite della nuova puntata del rotocalco Verissimo condotto da Silvia Toffanin sulle frequenze di Canale 5.

21 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Annalisa a Verissimo

“UN’ESTATE BELLISSIMA CON BENJI E FEDE”

Annalisa Scarrone meglio conosciuta dai fan semplicemente come Annalisa oggi è tra i tanti ospiti di Verissimo. Una straordinaria interprete che nella scorsa estate è stata protagonista con il brano Tutto per una ragione, proposto assieme alla coppia Benj & Fede. In una recente intervista rilasciata al programma radiofonico 105 Mi Casa, la Scarrone ha parlato della collaborazione con Benj & Fede: “È stata un'estate bellissima. Ho visto più loro dei miei genitori! Spero di andare avanti bene con questa canzone. Il rapporto con le tante fan di Benji & Fede? Ho sempre percepito una grande simpatia e un grande rispetto nei miei confronti. Mi sono sempre posta come 'sorella grande', quindi credo abbiano capito che non ero un 'pericolo'”.

ANNALISA, IL NUOVO SINGOLO ‘DIREZIONE LA VITA’

Annalisa lo scorso 13 ottobre ha pubblicato il nuovo singolo intitolato ‘Direzione la Vita’ che di fatto rappresenta una gustosa anticipazione nel nuovo album che a quanto pare sarà prodotto da Michele Canova. Nel corso della medesima intervista ha parlato di questo progetto discografico ma non solo: “È un disco sul quale sto lavorando già da mesi. Ho iniziato a scrivere alla fine dell'anno scorso. Sono in studio già da un bel po' a cantare e a sentire quando sono quali sono i pezzi migliori. Ce ne sono ancora quattro-cinque che ballano, mentre una decina l'abbiamo quasi scelta. È molto rappresentativo del disco. Ci sono un bel po' di brani molto affini, qualcosa più simile a quello da cui sto arrivando e qualcosa di più lanciato verso metriche ispirate alla trap, alla lontana. Dal punto di vista dei contenuti, l'argomento principale è il vivere con grandissimo entusiasmo i cambiamenti, anche quando fanno paura. Il vivere senza timori e indugi, buttarsi perché anche quando le cose sembrano difficili, in realtà cambiare ti fa andare verso l'alto”.

