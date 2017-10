AVVENTURIERI AI CONFINI DEL MONDO/ Su Rai Movie il film con Tom Selleck (oggi, 21 ottobre 2017

Avventurieri ai confini del mondo, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 21 ottobre 2017. Nel cast: Tom Selleck e Bess Armstrong, alla regia Brina Hutton. Il dettaglio della trama.

21 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST TOM SELLECK

Il film Avventurieri ai confini del mondo va in onda su Rai Movie oggi, sabato 21 ottobre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola d'avventura del 1983 diretta da Brina Hutton e presenta un grande cast d'eccezione con attori del calibro di Tom Selleck, Bess Armstrong, Jack Weston, Wilford Brimley, Robert Morley, Brian Blessed e Cassandra Gava. Tom Selleck, che nel film veste i panni di Patrick O'Malley, è un noto interprete statunitense conosciuto dal grande pubblico della tv grazie alla sua partecipazione come protagonista di grandi successivi televisivi come Magnum PI e Blue Bloods. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

AVVENTURIERI AI CONFINI DEL MONDO, LA TRAMA DEL FILM

Evie Tozer (Bess Armstrong) è una donna molto ricca, figlia di un noto inventore britannico con cui ha perso i contatti da diversi anni. Evie, intenta a spassarsela nel corso della sua vacanza ad Istanbul, viene a sapere dal suo avvocato che suo padre va rintracciato a tutti i costi. L'uomo deve essere riportato a Londra il prima possibile. Il socio del padre di Evie ha, infatti, intenzione di far dichiarare la morte presunta dell'uomo. In questo modo riuscirebbe ad entrare in possesso di tutti i beni facenti parte del patrimonio del suo socio scomparso. Evie non ha altra scelta e decide di mettersi sulle tracce del padre, avvistato perl'ultima volta in Afghanistan. Ad accompagnarla nella complessa missione, Evie sceglie di affidarsi a Patrick O'Malley, un aviatore inglese che ha combattuto nel corso della Prima Guerra Mondiale. L'uomo dispone di due velivoli grazie ai quali riesce a guadagnarsi quanto basta per sopravvivere, facendo l'isegnante di volo. Tra i due si innescheranno continui litigi che caratterizzeranno l'intera storia del film. La missione ha inizio. Evie, che è una pilota molto abile, guida uno dei due aerei, mentre Patrick guida l'altro velivolo, seguito dal suo meccanico di fiducia, Struts. Dopo aver perlustrato in lungo ed in largo India e Nepal, i tre protagonisti riusciranno a rintracciare Bradley Tozer in Cina. L'uomo è impegnato a difendere un piccolo villaggio dalle mire espansionistiche di un guerrigliero locale. Con l'aiuto di Patrick ed Evie, il villaggio verrà salvato ma Tozer non accetterà la proposta di fare ritorno in patria.

