Alex Britti/ Periodo d'oro per il neo papà: "Sono felicissimo" (Celebration)

Alex Britti torna sul palcoscenico di RaiUno per la seconda puntata di Celebration. Un periodo d'oro per il cantante e musicista dopo la nascita di suo figlio

21 ottobre 2017 Anna Montesano

Alex Britti a Celebration

Alessandro Britti, meglio conosciuto come Alex Britti è nato Roma il 23 agosto del 1968, è un chitarrista e cantautore italiano. Figlio unico di Umberto e Annita, è nato nel quartiere Monteverde. Inizia a suonare la chitarra ad appena 8 anni e a diciassette anni fonda il suo primo gruppo di genere blues, con cui si esibisce nei locali romani. Successivamente partecipa a festival blues italiani e si esibisce con Louisiana Red, per poi diventare il supporter dei bluesman americani di passaggio in Italia: da Paul Jones a Buddy Miles, fino a Billy Preston e alla tournée europea con Rosa King. Nel 1992 arriva la prima esperienza discografica come cantautore: per la Fonit Cetra incide infatti l'album Alex Britti. Il disco passa inosservato e Britti prosegue la sua carriera strumentale. Negli anni la sua crescita musicale è un continuo migliorarsi.

ALEX BRITTI, CARRIERA E CURIOSITÀ

Nel 1998 raggiunge la notorietà con il singolo Solo una volta (o tutta la vita), che si colloca al primo posto delle classifiche italiane. Mentre nel 2000 pubblica il suo secondo album, La vasca: i suoi due singoli, Una su 1.000.000 e La vasca, lo portano di nuovo ai primi posti delle classifiche. Per la prima volta in Italia, un artista scalza se stesso al primo posto dell’air play radiofonico: Una su 1.000.000 cede infatti il 1º posto al brano che dà il titolo al lavoro che regala ad Alex Britti un altro triplo disco di platino. L'ultimo lavoro discografico risale al 9 giugno 2017 esce in tutte le radio il nuovo singolo Stringimi forte amore, secondo estratto dal nuovo album In nome dell'Amore - Volume 2.

LA NASCITA DI EDOARDO

A giugno c'è stata una grandissima gioia per Alex Britti è nato il primo figlio del cantante romano e della compagna Nicole. Il parto è stato a Roma, nella serata del 23 giugno. L'emozione è stata grandissima. Il cantante, molto riservato, aveva annunciato il tutto attraverso una foto con la compagna e la seguente didascalia: "È un momento davvero emozionante, sono felicissimo, vi confermo la bellissima notizia, la mia compagna Nicole e io (che non sono mai stato sposato con nessuna) siamo in 'dolce attesa' e fra poche ore o giorni diventeremo mamma e papà del nostro primogenito Edoardo" dice Britti su Facebook. "Nicole e io abbiamo scelto di voler vivere questo momento in assoluta privacy e ringraziamo anticipatamente tutti quelli che capiranno la nostra scelta, chi un po' ci conosce non ne sarà così sorpreso".

