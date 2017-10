Ambra Angiolini e Pietro Sermonti/ Con “Terapia di coppia per amanti”: tra paure e debolezze (Verissimo)

Ambra Angiolini e Pietro Sermonti, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin durante Verissimo in onda oggi su Canale 5, la coppia al cinema con "Terapia di coppia per amanti"

21 ottobre 2017 Valentina Gambino

Ambra e Pietro Sermonti a Verissimo

Per la prima volta insieme a Verissimo, questo pomeriggio ci saranno Ambra Angiolini e Pietro Sermonti, al cinema con la pellicola dal titolo: “Terapia di coppia per amanti”. Cosa racconteranno i due attori intervistati da Silvia Toffanin? Un parterre ricchissimo quello che vedremo sull'ammiraglia di Casa Mediaset con l'attrice romana che ha ritrovato la serenità sotto tutti i punti di vista. Dopo tanti anni lontana dalla televisione inoltre, proprio Maria De Filippi l'ha fortemente voluta nel cast serale della scorsa edizione di Amici 16. Per lei un inedito ruolo da giudice che ha portato avanti con serenità, ironia e grande attenzione. Bene anche la vita privata. Dopo la fine della sua lunga relazione d'amore con Francesco Renga, l'attrice ha ritrovato la felicità tra le braccia di Massimiliano Allegri. Proprio Ambra poi, attualmente è anche in teatro con lo spettacolo dal titolo "La guerra dei Roses" che vede sul palcoscenico anche Matteo Cremon. Durante uno degli spettacoli, si è palesato in sala per applaudirla proprio il suo nuovo compagno. ‘’Sapevamo dell’arrivo di Allegri e gli avevamo riservato un posto in prima fila’’ dice Marcello Perugini, assessore alla cultura di Villadossola intervistato da OssolaNews.

“Terapia di coppia per amanti”, il nuovo film di Ambra Angiolini e Pietro Sermonti

Ma di cosa parla il film attualmente nelle sale italiane? "Terapia di coppia per amanti", racconta la storia di due amanti clandestini che sposati (ma non tra di loro), vivono la loro relazione segreta pure avendo forte bisogno di assistenza reciproca. Ecco perché, decideranno di affidarsi ad un terapista che possa, in qualche modo, ristabilire la situazione. La divertente pellicola è ispirata al romanzo omonimo di Diego De Silva ed è diretta da Alessio Maria Federici. Nel cast, anche Sergio Rubini, Franco Branciaroli e Anna Ferzetti. Nelle sale dal prossimo 26 ottobre, gli attori hanno avuto modo di raccontarsi intervistati per il gazzettino.it. Confessando di essersi divertiti molto, hanno aggiunto anche che dalla storia al cinema hanno ritrovato alcuni frammenti della loro vita: "le schermaglie di coppia, il ricorso all’analista, le insicurezze, le paure". Nel film è il personaggio di Ambra che vuole dare uno "scossone" alla loro relazione d'amore: "Noi donne siamo più coraggiose", osserva Ambra. "Hai ragione, noi uomini abbiamo paura di rompere gli equilibri", rincalza Pietro.

In studio con Silvia Toffanin, i due attori si raccontano

L'analista del film è Sergio Rubini, colui che avrebbe anche bisogno di un faccia a faccia con uno psicanalista. "Vengo trascinato dal suo personaggio in terapia... sente l'esigenza di dare un nome al rapporto", afferma Sermonti intervistato per Il Messaggero TV. Nella vita le donne hanno bisogno di chiarezza, costantemente. “Questo film arriva da lontano. Comprai il libro di De Silva circa dieci anni fa e pensai allora di portarlo a teatro, di farne comunque qualcosa - spiega Ambra - Quello che mi piace del personaggio di Viviana è il fatto che interpreto una donna senza stereotipi, un’amante irrisolta che a un certo punto non sa dove andare”. In studio con la compagna di Pier Silvio Berlusconi, i due attori si confronteranno faccia a faccia tra racconti inediti e divertenti e clip del film che debutterà nelle sale a breve. Se siete degli accaniti sostenitori del buon cinema italiano, non potete perdervi l'appuntamento con Ambra e Sermonti in onda a breve.

© Riproduzione Riservata.