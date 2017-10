Amore senza pietà/ Su Rete 4 il film con Josie Davis (oggi, 21 ottobre 2017)

Amore senza pietà, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 21 ottobre 2017. Nel cast: Josie Davis, Chris Potter e Rachel Hunter, alla regia Douglas Jackson. Il dettaglio della trama.

21 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST JOSIE DAVIS

Amore senza pietà è il film che va in onda su Rete 4 oggi, sabato 21 ottobre 2017, alle ore 21.15. Il titolo in lingua originale del thirller è The Perfect Assistant. Si tratta di un film realizzato nel 2008 in Canada prodotto dalla casa cinematografica Sound Venture Productions per la regia di Douglas Jackson mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati curati da Christine Conradt e Shawn Howard. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Richard Bowers, la scenografia è frutto del lavoro di Cody Johnson e del casting si sono occupati Aaron Griffith e Lisa Parasyn. Nel cast sono presenti Josie Davis, Chris Potter, Rachel Hunter, Jason Harper, Deborah Pollitt e Sophie Gendron. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AMORE SENZA PIETÀ, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

Rachel è una giovane donna di trenta anni che lavora all’interno di una nota agenzia pubblicitaria come assistente tutto fare. Qui è riuscita a guadagnarsi la fiducia e la stima dei suoi colleghi grazie alla sua determinazione ed intraprendenza. Rachel però da ben tre anni è follemente innamorata di David Wescott. Tutto potrebbe sembrare nella norma se non fosse che David è proprio il suo capo e che quest’ultimo non solo è sposato con una donna di nome Carol ma ha anche una tenera figlia di nome Isabelle. Rachel quindi nonostante abbia nel suo cuore e nella sua mente costantemente David cerca in tutti i modi di nascondere questo forte e profondo sentimento che nutre per lui soprattutto per non rischiare di perdere la sola possibilità di potergli stare accanto anche se solo in maniera lavorativa. Tuttavia un giorno David e la sua famiglia si trovano a subire un brutto colpo, infatti viene diagnosticata una forte encefalite alla moglie Carol. Rachel si convince allora che questa possa rappresentare per lei una grande opportunità, in qualche modo si potrà prendere lei cura di David in questo periodo difficile dandogli il suo supporto e il suo sostegno. Man mano che passa il tempo Rachel si dimostra essere nei confronti di David sempre più presente iniziando ad intromettersi anche nella sua sfera più intima e personale, cercando sempre e comunque un pretesto per stargli accanto ma soprattutto per stare da sola con lui. Tuttavia, nonostante le sue continue insistenze e i suoi modi di fare, Rachel non ha messo in conto che David possa non gradire affatto la sua presenza nella sua vita privata facendole capire più di una volta che non intende tradire sua moglie per stare con lei. Rachel amaramente si vede costretta ad accettare questo pesante rifiuto.

