BEAUTIFUL / Steffy Forrester e Liam Spencer finalmente sposi (Anticipazioni)

Anticipazioni Beautiful, puntata 21 ottobre: Steffy e Liam sono ormai pronti a convolare a giuste nozze nella romantica cerimonia a Sidney. Tra gli ospiti anche Sally Spectra.

21 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

I fan di Beautiful hanno atteso a lungo questo momento: dopo anni trascorsi a rincorrersi, rapimenti e intrighi di ogni tipo, nella puntata odierna della soap americana Steffy e Liam realizzeranno il loro sogno d'amore diventando marito e moglie. La sposa riuscirà a mantenere segreti tutti i dettagli della cerimonia fino all'ultimo istante, nonostante le domande pressanti del fidanzato. Come già accaduto ad Aspen, e successivamente anche nelle nozze celebrate a villa Forrester, anche questa volta confermerà di essere una persona anticonformista. Non userà un abito classico come accaduto con Wyatt (che evidentemente non era riuscito a cogliere al meglio la personalità della Forrester) ma un modello moderno, approvato dallo sposo: pantaloni di pizzo e strascico bianco, oltre che un'entrata in scena da favola. Steffy, infatti, arriverà sul luogo della cerimonia su di un'altalena e verrà poi accompagnata lungo il tappeto rosso dal padre Ridge. La commozione in questo momento sarà generale e gli sposi saranno felici come mai accaduto prima di allora: questa volta, infatti, nessuna nuvola all'orizzonte turberà la loro unione.

Beautiful: Steffy e Liam sposi in Australia

Beautiful ha celebrato nel migliore dei modi i trent'anni di programmazione. La soap americana, infatti, ha permesso agli Steam di realizzare finalmente il loro romantico sogno d'amore, confermandosi al momento la coppia regina della longeva serie. Le nozze, che potremo ammirare questo pomeriggio, potranno contare sulla presenza degli ospiti da loro invitati in Australia: oltre a Ridge, ci sarà anche Bill, scelto da Liam come testimone. Ivy, Katie e Brooke, Eric e Quinn, Thomas e anche la neo-arrivata Sally, assolutamente non invitata dalla sposa. La sua presenza non sfuggirà agli occhi della signora Spencer che non sarà affatto felice di ritrovarsi davanti alla sua nuova nemica anche nel giorno più bello della sua vita. Per questo, dopo il fatidico sì, Steffy finirà con il rimproverare Thomas che non l'ha avvisata della presenza della sua amica, confermando come il rapporto tra i fratelli Forrester non sia più idilliaco come un tempo...

