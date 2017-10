Bake Off Italia 5 2017 / Pagelle: ripescato Giuseppe Casavola, nessun eliminato (Ottava puntata)

Bake Off Italia 2017: il resoconto della puntata, con nome del ripescato e il vincitore del grembiule blu. Chi sono stati i concorrenti migliori e quelli peggiori?

21 ottobre 2017

bake off Italia 5

RESOCONTO BAKE OFF ITALIA 5: RIPESCATO E VINCITORE

Questa puntata di Bake Off Italia è stata senza eliminazioni ma con una piacevole sorpresa: un ripescaggio tra gli eliminati delle scorse puntate. Torna infatti in corsa Giuseppe Casavola che entra di nuovo ufficialmente a far parte del cast di concorrenti verso la vittoria finale, grazie alla vittoria nel finale con la torta olimpica di Carlo. Il grembiule blu, invece, è andato proprio a Carlo, che così ha vinto la puntata. Dopo la vittoria di Giustina della scorsa puntata, che le ha svelato un vantaggio importantissimo nella prima prova creativa con la chef Kyoko che le ha raccontato i trucchi per usare il tè matcha nelle torte e dolci, questa puntata è toccato a Carlo che, quindi, si è dimostrato il migliore in tutte e tre le prove di Bake Off Italia, quella creativa, quella tecnica e infine quella wow. Quale sarà il vantaggio per la prossima serata di Bake Off? Lo possiamo scoprire solo settimana prossima.

PAGELLE, CHI SONO I CONCORRENTI MIGLIORI DELLA PUNTATA?

Puntata di Bake Off Italia tutta a tono orientale: questa sera, infatti, la puntata è stata ambientata in Giappone, a partire dai gusti, dalle varie preparazioni, dagli ingredienti e persino con gli abiti e le musiche. Il più in forma nella prima prova creativa è stato Christian, che forte della sua conoscenza del Giappone e della sua cultura, ha cercato di dare il meglio di sé davanti agli occhi della chef Kyoko. Il vincitore però è stato Tony, che si è aggiudicato la busta olimpica. Bravissima anche Giustina, che non è caduta nella prima prova come invece capita a tutti i grembiuli blu. Perfetti Carlo e Benedetta nella prova tecnica, meno invece Luigi, che è arrivato ottavo e ultimo per una Sakura Cake molto negativa. Tutto si decide con la prova wow: i concorrenti si dividono in coppie con gli ex partecipanti eliminati. A vincere Carlo, che in questa puntata sembrava davvero un altro: sempre concentrato, sempre attento e al meglio in tutte e tre le sfide. (di Fabiola Granier)

