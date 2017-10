Barbara Bouchet/ Suo figlio Alessandro Borghese non può cucinare per lei! (Sabato Italiano)

Barbara Bouchet sarà uno degli ospiti più attesi della nuova puntata di Sabato Italiano, il talk show condotto al pomeriggio da Eleonora Daniele su Rai 1

Barbara Bouchet, primo piano (Wikipedia)

Nel nuovo appuntamento in programma nel weekend con Sabato Italiano: Barbara Bouchet sarà una delle protagoniste principali. Infatti, la 73enne attrice e cantante di origini tedesche sarà nell’oramai consueto salotto della rete ammiraglia del servizio pubblico per raccontarsi ed è inevitabile che la chiacchierata con la Daniele verterà non solamente sugli ultimi impegni professionali (dal momento che la Bouchet ha recitato in un nuovo film di recente) ma anche sul suo privato, dal momento che, grazie anche al figlio Alessandro, avuto dalla relazione con lo scomparso Luigi Borghese, è oramai spesso sulle prime pagine di riviste rosa, proprio come ai bei tempi quando era uno dei volti più in vista dello shwobiz italiano.

BARBARA BOUCHET, IL RAPPORTO COL FIGLIO ALESSANDRO

Nonostante infatti abbia comunque centellinato le sue apparizioni pubbliche e le partecipazioni a film e sceneggiati televisivi, Barbara Bouchet rimane uno dei personaggi più interessanti dell’attuale panorama anche per la capacità di sorprendere e di non essere mai banale nel corso delle interviste, fornendo di volta in volta un “titolone” al giornalista di turno. Proprio nel corso di una delle ultime chiacchierate con la stampa, risalente a quest’estate, la vedova di Luigi Borghese (morto la scorso inverno) è venuto fuori un aspetto inedito del suo carattere e che conferma quando ha detto più volte di lei il figlio Alessandro, chef di successo e protagonista di diversi programmi di cooking show. Infatti, pare che per il rinomato chet stellato sia praticamente impossibile cucinare per usa madre, particolare che rende bene l’idea del vulcanico ed estroverso carattere dell’attrice italo-tedesca.

LA VITA E LA CARRIERA

Nata nel 1941 a Reichenberg (all’epoca località della scomparsa Cecolosvacchia), Barbara Bouchet, pseudonimo di Barbel Gutscher, iniziò la sua carriera come ballerina negli Stati Uniti, dopo essere emigrata a seguito del drammatico sfollamento di un campo di concentramento nazista. Oltreoceano decise di “francesizzare” il cognome per avere maggior fortuna nel mondo dello spettacolo e ben presto partecipò ad alcuni film per la tv e il grande schermo, prima di tornare in Europa dove si affermò come vera e propria reginetta della cosiddetta commedia sexy all’italiana, ma anche saltuariamente in fortunati "poliziotteschi" degli Anni Settanta. Dopo aver sposato l’imprenditore Luigi Borghese, dal quale ha avuto due figli, la Bouchet ha cominciato a dedicarsi quasi prevalentemente alla televisione e, negli ultimi anni, ha aperto anche una palestra a Roma, dove ha potuto continuare a seguire la propria passione per il fitness e il benessere.

