Belen Rodriguez/ Jeremias, il segreto che potrebbe ferire la showgirl: "Un passato che non posso raccontare"

Belen Rodriguez, news: c'è un segreto nel passato di Jeremias che potrebbe danneggiare la showgirl? Ecco le recenti dichiarazioni del gieffino, che ha confermato di...

21 ottobre 2017 Fabiola Iuliano

Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez

La presenza di Jeremias nella casa del Grande Fratello Vip 2017 potrebbe essere d’ostacolo alla carriera di Belen Rodriguez? È questa la domanda che di recente si sono posti tutti i fan del noto reality di Canale 5. Secondo il celebre inquilino di Cinecittà, infatti, alcuni segreti legati soprattutto ai suoi trascorsi potrebbero creare dei problemi a sua sorella, che attualmente, grazie soprattutto ai tanti programmi tv, è la più amata dagli italiani. “Ho un passato che non posso raccontare, vorrei farlo ma non posso. Mi è stato detto che certe cose sarebbe meglio non dirle ed ogni volta che provo a dirvele, infatti, mi chiamano in confessionale”, ha detto ai suoi compagni di avventura Jeremias, che paragonandosi a Raffaello Tonon (che in soli pochi giorni è riuscito a tirar fuori tutto il suo passato) ha replicato tirando in ballo proprio Belen: "Sì ma lui non ha una sorella Numero 1, posso far del male a lei". Qual è il segreto che Jeremias vorrebbe rivelare alle telecamere del Grande Fratello Vip? E in che modo potrebbe danneggiare l’amata showgirl?

BELEN RODRIGUEZ E JEREMIAS: ODIO, AMORE E...

La dedica che Belen Rodriguez ha riservato a suo fratello Jeremias è stata presa di mira da moltissimi followers, che come sempre, di fonte ai Los Rodriguez, si sono divisi tra favorevoli e contrari. Secondo alcuni fan della showgirl, suo fratello meriterebbe un pollice in su per la schiettezza dimostrata nei rapporti con gli altri: “Adoro Jeremias, sono come lui e vengo rispettata dalle persone intelligenti; gli ignoranti non capiscono e vomitano veleno perché dico ciò che penso”, altri, invece, trovano il suo atteggiamento esagerato e fuori luogo: “Si può dire quello che si pensa senza offendere nessuno… lui ha esagerato!”. Molti, però, capiscono le ragioni della showgirl, determinata come non mai a difendere a spada tratta l’amatissimo fratello: “Inutile, il sangue è sangue, brava @belenrodriguezreal sempre è comunque a difesa dei fratelli, un po’ napoletana in questo lo sei”, “Mi hai commosso profondamente con questa lettera a tuo fratello. Vorrei avere una sorella come te”. Riuscirà Belen a mostrare ai suoi detrattori il lato migliore di suo fratello Jeremias?

© Riproduzione Riservata.