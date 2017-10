CHIARA/ "Ho sempre sognato un duetto con Cristina D’Avena!" (Celebration)

La cantante veneta Chiara Galiazzo ospite questa sera nella terza puntata di Celebration, lo show musicale condotto su Rai 1 da Neri Marcorè e Serena Rossi.

21 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Chiara a Celebration

DA X-FACTOR AI 3 SANREMO

Anche Chaira Galiazzo nello show musicale Celebration presentato da Neri Marcorè e Serena Rossi, che per l’occasione sarà dedicato alle più belle canzoni di sempre di genere rock. Tra i tanti artisti nostrani che saranno chiamati ad interpretarlo ci sarà anche la bravissima Chiara Galiazzo, meglio conosciuta dal proprio pubblico con il nome d’arte di Chiara. Una straordinaria artista le cui straordinarie capacità vocali ed interpretative sono esplose nel 2012 nella sesta edizione del talent X Factor nel quale peraltro ottenne la vittoria. Nonostante sia ancora giovanissima, Chiara vanta nel proprio palamares, tre partecipazioni al Festival di Sanremo, la vittoria di un Wind Music Award e la pubblicazione di tre album di grande successo come Un posto nel mondo (2013), Un giorno di sole (2014) e Nessun posto è casa mia (2017).

CHIARA GALIAZZO, DUETTO CON CRISTINA D’AVENA

La cantante Chiara Galiazzo ha collaborato con Cristina D’Avena in un bellissimo duetto sulle note di una delle più famose sigle dei cartoni animati. In particolare le due cantanti hanno registrato una nuova versione della sigla di Sailor Moon inserita nel nuovo album della D’Avena, intitolato Duets. Ad annunciarlo è stata la stessa Chiara pubblicando un lungo post sui social nel quale ha rimarcato tutta la propria gioia: “Quando Cristina d' Avena mi ha chiamato un po' di tempo fa per cantare insieme a lei una delle canzoni con cui siamo cresciuti tutti quasi non ci credevo. Sono sempre andata pazza per Sailor Moon, per la sigla, per tutto, da piccola volevo essere lei e ora che sono grande, ogni tanto mi sento sempre un po' lei. Poterla cantare insieme a Cristina è proprio una di quelle cose che quando sei piccola e fantastichi sul tuo futuro non penseresti mai”.

