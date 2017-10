Cecilia Rodriguez/ Confessionale in piena notte per la gieffina, colpa del segreto di Jeremias? (Gf Vip 2)

Al Grande Fratello Vip 2017 non c'è mai pace, nemmeno di notte. Cecilia Rodriguez è stata chiamata in confessionale a notte fonda, quale comunicazione importante c'era da fare?

21 ottobre 2017 Hedda Hopper

Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip

Una comunicazione importante nel cuore della notte per Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip 2017 o, almeno, questo è quello che tutti hanno pensato quando la modella è stata chiamata in confessionale quando tutti erano già a letto. Cosa è successo di così importante? Forse Cecilia ha detto qualcosa che non doveva ed è stata richiamata in confessionale dal Grande Fratello o c'era qualcosa che doveva sapere urgentemente? In molti hanno pensato subito ad una brutta notizia che riguarda la sua famiglia ma al suo ritorno in confessionale, la stessa Cecilia non ha rivelato niente facendo aumentare i sospetti di gieffini e pubblico a casa. Cosa ha spinto il Grande Fratello a chiamarla in confessionale?

IL MISTERO INTORNO AI FRATELLI RODRIGUEZ

Le voci a riguardo sono tante e visto che Cecilia non sembrava sconvolta, sembra che ancora una volta il motivo possa essere proprio Jeremias. Nei giorni scorsi si è parlato tanto del misterioso segreto che il giovane nasconde o che, meglio, gli fanno nascondere per evitare il peggio, ma di cosa si tratta? Per molti sembra che possa essere qualcosa legato ad una sua dipendenza o, peggio, ad un doloroso passato. E' per questo motivo che la sorella è stata chiamata in confessionale come se ci fosse qualcosa di urgente da farle sapere? Il mistero continua e, molto probabilmente, la stessa modella oggi potrebbe rivelare qualcosa magari proprio al fratello o addirittura durante la diretta del lunedì. Intorno ai fratelli Rodriguez continua a crescere questo alone di mistero, ma perché tutti questi segreti? Forse proprio per via di Belen Rodriguez? Dopo questa notte, il caso si è complicato ulterioramente.

