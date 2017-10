Celebration, Rai 1 / Ospiti e diretta seconda puntata: “Quelli del rock”, omaggio ai Rolling Stone, Queen e U2

Celebration: Neri Marcorè e Serena Rossi conducono il nuovo show di Raiuno dedicato alla musica. Nancy Brilli, Francesco Pannofino e i Neri per caso tra gi ospiti.

21 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Serena Rossi e Neri Marcorè, nuovi protagonisti del sabato sera di Raiuno, tornano in onda questa sera, alle 21.20, con la seconda puntata di Celebration, il nuovo programma Rai dedicato alla grande musica italiana e internazionale. Il primo appuntamento, dedicato ai re del pop, ha incollato davanti ai teleschermi 2.373.000 spettatori pari all’11.7% di share. La seconda puntata di Celebration è dedicata ai re del rock. Nel corso della serata ci sarà l’omaggio a gruppi storici della musica internazionale come i Beatles, i Rolling Stone, i Queen e gli U2. Ad interpretare i brani più belli della storia del rock saranno Piero Pelù, Paola Turci, Luca Barbarossa, Ermal Meta, Chiara Galiazzo, Enrico Ruggeri, Alex Britti, Fausto Leali. Ospiti della serata, invece, saranno Nancy Brilli, Francesco Pannofino e i Neri per Caso. Sarà un viaggio nel mondo della musica rock attraverso ricordi, emozioni e aneddoti particolari con l’aiuto di Ernesto Assante. Ad accompagnare gli artisti sul palco di Celebration sarà l’orchestra diretta dal maestro Adriano Pennino. L’atmosfera, invece, è resa ancora più magica dalla scenografia, in stile Broadway ideata da Gennaro Amendola. Le coreografie, invece, sono di Laccio.

LA CONSACRAZIONE DI SERENA ROSSI

Nonostante gli ascolti non siano stati altissimi, Celebration ha consacrato Serena Rossi, sempre più sulla rampa di lancio come attrice e conduttrice. Bellissima, professionale, semplice ed elegante, Serena Rossi è il nuovo volto della televisione italiana, sempre più amato dal pubblico. Nel corso della prima puntata di Celebration, Serena Rossi ha dimostrato di avere un grande talento anche vocale. Serena Rossi canta, balla e recita senza mai prendersi troppo sul serio. Una bellezza naturale e mediterranea che, come scrive Vanity Fair, sarebbe perfetta anche sul palco del Teatro Ariston per la nuova edizione del Festival di Sanremo. Lo show del sabato sera, dunque, rappresenta una vera consacrazione per Serena Rossi che, partita da Un posto al sole, come canta Emma Marrone nel brano Poco prima di dormire, tratto dall’album Adesso, si sta facendo largo tra i giganti. «E ne sono felice e terrorizzata. Felice perché ritrovo Neri a otto anni da una fiction che ci vide insieme e spaventata perché avremo il massimo della visibilità» - ha dichiarato Serena Rossi ai microfoni de La Stampa a cui, sulla possibilità di condurre Sanremo ha aggiunto – «Magari, ma non ho mai vissuto il lavoro con la voglia di arrivare. Sto con i piedi per terra che è fondamentale. E in questo ho Davide (Devenuto, attore di Un posto al sole ndr) che mi riporta alle priorità, famiglia, affetti».

