Desirée Popper si è fidanzata / Dopo Uomini e Donne ritrova l'amore: spunta il bacio su Instagram

21 ottobre 2017 Anna Montesano

Desiree Popper

C'è chi sperava di rivederla a Uomini e Donne, magari pronta a tornare sui suoi passi per scendere come corteggiatrice di Mattia Marciano e invece la bella Desirée Popper ha trovato l'amore! L'ex tronista di Uomini e Donne, che lo scorso anno era salita sul trono per poi abbandonarlo poche settimane dopo e senza fare una scelta, rende pubblico a tutti che il suo cuore è tornato a battere. Lo fa con una Instagram Story, nella quale la vediamo inizialmente in primo piano accanto a questo ragazzo e, in quella successiva, intenta a baciarlo sulle labbra, confermando che sì, è proprio il suo nuovo fidanzato. Non si conosce tuttavia l'identità di questo ragazzo alto, moro e affascinante che vediamo al fianco di Desirée che appare serena e molto felice.

IL BACIO ALL'UOMO MISTERIOSO...

Ricordiamo che, in un'intervista rilasciata qualche tempo fa a Nuovo Tv, Desirée aveva raccontato di essere single da molto tempo e di voler trovare un uomo "vero e sicuro di sè", visto che l'amore è per lei il valore più importante: "L'amore è il valore più importante. - ha raccontato la modella ed ex tronista al settimanale di Riccardo Signoretti, ed ha aggiunto - Nei periodi di crisi personali o professionali è fondamentale tornare a casa e trovare gli affetti più cari che ti offrono supporto. E quando le cose vanno bene è meraviglioso poter condividere la propria gioia con chi ti sta a cuore". Non è riuscito a colpirla ai tempi di Uomini e Donne Mattia Marciano, che duramente la accusò quando lasciò il trono ma ci è invece riuscito quest'uomo misterioso che presto potrebbe svelare la sua identità.

