ELIO E LE STORIE TESE/ Video, è l'ultima apparizione della band unita? (Celebration)

Elio e le storie tese, la storica band milanese sarà ospite al programma televisivo di Rai 1 Celebration. Il 19 dicembre ci sarà l'ultimo concerto del gruppo, a Milano.

21 ottobre 2017

Elio e le storie tese ospiti a Celebration (Wikipedia)

Il gruppo di rock demenziale italiano Elio e le storie tese a Celebration farà una delle sue ultime comparse televisive domani, quando sarà ospite di Neri Marcorè e Serena Rossi su Rai 1. Gli Elii porteranno all'Auditorium Rai del Foro Italico la loro musica virtuosa e trash allo stesso momento, sferzando il pubblico con frasi irreverenti, provocatorie e certamente mai banali. Inutile dire che proporranno il loro ultimo singolo che da qualche giorno a questa parte ha cominciato ad entrare insistentemente in rotazione in tutte le radio nazionali. Il titolo, neanche a farlo apposta, è una chiara fotografia della nostra ossessione smodata per il cibo e per le mode: 'Licantropo Vegano'. E' indubbio che il veganesimo, e soprattutto la parte più radicale di questo, chiamiamolo così, 'movimento alimentare', stia crescendo sempre di più, anche in ambito social; e così, gli Elii hanno deciso di prendere un po' in giro chi è estremista anche nel mangiare. Con buona pace dei vegani, che sono sempre un po' suscettibili e poco dediti a ridere sopra al loro ferreo 'credo'.

ELIO E LE STORIE TESE, UNA STORIA FINITA?

La storica rock band milanese, come alcuni già sapranno, è prossima allo scioglimento. L'annuncio shock è stato rivelato al programma televisivo Mediaset 'Le Iene Show', dove gli Elii hanno spiegato chiaramente che dopo oltre trent'anni di mestieranza e di risate è giunto il momento di dire stop una volta per tutte. Sul sito internet repubblica.it, Elio, il cantante e frontman della band, ha detto: 'Bisogna essere abbastanza intelligenti da capire di essere fuori dal tempo. Al giorno d'oggi chi parla ai giovani sono senza ombra di dubbio gli youtuber, gli influencer, i rapper. E' importante capire quando è necessario dire basta e fare qualcos'altro.' Un brutto colpo questo per i fans di una delle più importanti band italiane degli ultimi trent'anni. L'ultimo concerto ci sarà il 19 dicembre a Milano, quando il pubblico potrà ammirare per l'ultima volta questo gruppo di grandi, grandissimi musicisti. Eh già, perché troppo spesso ci si dimentica che questi ultracinquantenni sono anche e soprattutto dei virtuosi della musica, ognuno del proprio personalissimo strumento.

LA STOCCATA AI CRITICI E IL RICORDO DI FEIEZ

Nel corso dell'intervista (mai banale) concessa al sito internet repubblica.it, Elio e le storie tese hanno anche avuto modo di lanciare una frecciatina a coloro i quali si ergono a critici musicali, spesso capendo poco o nulla di musica. E' sempre Elio, il frontman, a parlare: 'La stampa musicale serve a poco, soprattutto se è in mano a gente che non sa nemmeno cosa sia un Do.' Una stoccata feroce quella di Elio, che però fa storcere un po' il naso se consideriamo che il gruppo milanese è stato sempre o quasi osannato dalla critica. Soprattutto nelle note e sfortunate (spesso secondo posto) partecipazioni al Festival di Sanremo.

Poi, un momento di serietà: la morte di Feiez, il polistrumentista della band, avvenuta nel 1998 a causa di un'aneurisma. 'Feiez morì sul palco assieme a noi e fu un'esperienza terribile. Terribile ma anche fantastica perché morì facendo la cosa che più amava al mondo'. Domani sera a Celebration potremo vedere ancora in azione questi grandi musicisti, alle prese con uno dei loro ultimi concerti. Senza lacrime, però: al massimo con una fragorosa risata.

