ENRICO RUGGERI/ “Il rock oggi non è più generazionale” (Celebration)

ENRICO RUGGERI/ "Il rock oggi non è più generazionale"

Il cantante milanese Enrico Ruggeri ospite questa sera nella terza puntata di Celebration, lo show musicale condotto su Rai 1 da Neri Marcorè e Serena Rossi.

Enrico Ruggeri a Celebration

“OGGI IL ROCK NON È PIÙ GENERAZIONALE”

A Celebration c’è Enrico Ruggeri, un grande rappresentante del genere rock italiano, peraltro protagonista nell’ultimo periodo della reunion con la storica band dei Decibel. Il gruppo ha tenuto tantissimi concerti in giro per l’Italia raccogliendo dovunque una calorosa accoglienza. In una recente intervista a Il Corriere della Sera, Ruggeri ha parlato dell’attuale momento del genere rock: “Oggi il rock non è più generazionale, ma raccoglie un’élite dai 20 ai 50 anni. Un tempo contrapponeva gli adulti e i giovani, oggi è un territorio dell’anima, per gente che non ama i loop di batteria e le sequenze. E preferisce live unici: ogni concerto diverso da quello che l’ha preceduto”.

ENRICO RUGGERI, RITORNO A SANREMO CON I DECIBEL?

Nella stessa intervista Enrico Ruggeri ha voluto parlare anche dei problemi avutI con le droghe ed in particolare per un spinello che gli ha creato numerosi problemi ma non solo. Queste le parole del cantante milanese: “Per colpa di uno spinello finii sotto processo, ma poi fortunatamente fui assolto. Quella storia adesso fa ridere, ma era un’Italia diversa. La cocaina? In quel caso la faccenda poteva diventare più seria: avevo un mucchio di soldi da spendere e quella polvere era parte integrante della vita sociale di Milano. Ma un giorno decisi di smettere e non l’ho mai più toccata. La cosa che ricordo con più tristezza di quel periodo è che si creava complicità con persone di cui, in uno stato di lucidità, non sarei mai stato amico”. Infine su un possibile ritorno dei Decibel a Sanremo a distanza di 37 anni, Enrico Ruggeri ha rimarcato: “Non ho mai demonizzato il festival, né l’ho mai ritenuto una tappa fondamentale. Per ora stiamo scrivendo. Un giorno sarebbe bello, sì, tornare insieme su quel palco”.

