EPIC - IL MONDO SEGRETO/ Su Italia 1 il film d'animazione di Chris Wedge (oggi, 21 ottobre 2017)

Epic - Il mondo segreto, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 21 ottobre 2017. Nel cast: Amanda Seyfried e Beyoncè Knowles, alla regia Chris Wedge. Il dettaglio.

21 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film d'animazione su Italia 1

ALLA REGIA CHERIS WEDGE

Il film d'animazione Epic - Il mondo segreto va in onda su Italia 1 oggi, sabato 21 ottobre 2017, alle ore 19.00. La pellicola è stata realizzata in America nel 2013 dalla casa cinematografica della Blue Sky Studios e distribuita nelle sale e nel mercato dell’home video dalla 20th Century Fox per la regia di Chris Wedge. Il soggetto è basato sul racconto per bambini The Leaf Men and the Brave Goods Bugs di William Joyce, la sceneggiatura è stata sviluppata dallo stesso Joyce con il contributo del regista, di James V. Hart, di Daniel Shere, di Tom J. Astle e Matt Ember. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Danny Elfman e nella versione originale il doppiaggio è stato affidato ad alcuni artisti molto conosciuti come Amanda Seyfried, Beyoncè Knowles, Colin Farrell, Josh Hutcherson e Christoph Waltz. Ma ecc nel dettaglio la trama del film.

EPIC - IL MONDO SEGRETO, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Mary Katherine (Amanda Seyfried) è una giovane ragazza di diciassette anni che a seguito della morte dell’adorata madre, prende l’importante decisione di trasferirsi a vivere con il padre, il professore Bomba (Jason Sudeikis). Quest’ultimo è un professore di scienze alquanto particolare e bizzarro che sta mettendo a punto una teoria a suo modo alquanto innovativa e stravagante. Il professore Bomba sostiene infatti che la Terra sarebbe abitata da minuscole creature talmente impercettibili che non si possono vedere. L’uomo vive all’interno di una foresta e qui effettivamente vivono alcuni esseri microscopici chiamati Leafman che li proteggono da ogni sorta di creatura malvagia ma nello specifico dai Boggan che hanno la peculiarità di voler non soltanto fare del male a ciascun essere vivente che incontrano lungo il loro percorso, ma soprattutto vogliono distruggere il luogo in cui il professor Bomba vive ed ossia la foresta. In questa foresta vive una leader assoluta, si tratta della regina Tara che è perfettamente cosciente del pericolo che lei e le altre creature stanno correndo e sta cercando una soluzione nonché una possibile erede al suo trono. Ma proprio mentre sta lavorando a questo scopo viene attaccata dai Boggan che la lasciano in fin di vita all’interno della foresta. La giovane Mary passa di lì e in quel momento prima di morire la regina le consegna la sua magia e la trasforma in una piccolissima creatura. Le da anche un baccello magico che Mary ha il compito di portare ad una lucciola. Divenuta microscopica, Mary inizia a vivere in un mondo davvero magico e irreale, qui pian piano si affeziona ai Leafman e comprende di doverli aiutare a salvare il mondo sconfiggendo anche i cattivi Boggan.

