Ermal Meta/ Dal successo a Sanremo al tour da "tutto esaurito" (Celebration)

21 ottobre 2017 Anna Montesano

Ermal Meta a Cebration

Ermal Meta è nato in Albania, ma all'età di 13 anni si è trasferito con la madre, il fratello Rinald e la sorella Sabina a Bari, troncando ogni rapporto con il padre, da lui definito violento. L'artista è cresciuto ascoltando musica classica, la madre Mira Borova è infatti violinista professionista, ha cominciato a suonare a 16 anni, pianoforte e chitarra, e ha fatto parte di vari gruppi prima di entrare a fare parte degli Ameba 4 in qualità di chitarrista. Tale gruppo ha preso parte al Festival di Sanremo 2006 nella sezione Giovani con il brano Rido... forse mi sbaglio, venendo tuttavia eliminato alla prima serata. Il brano è stato successivamente inserito nel loro unico album, intitolato Ameba 4 e prodotto dalla Sugar Music di Caterina Caselli. Poco dopo la band si scioglie ed Ermal Meta forma un altro gruppo, la Fame di Camilla.

ERMAL META, CARRIERA E CURIOSITÀ

Dopo lo scioglimento del gruppo, Meta ha intrapreso l'attività di autore che nel corso degli anni lo ha portato a scrivere brani per molti interpreti italiani come Emma, Francesco Renga, Patty Pravo, Chiara, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Francesco Sarcina, Giusy Ferreri, Lorenzo Fragola oltre ad aver curato gli arrangiamenti di alcuni brani per i Negrita e per i già citati Renga e Sarcina. Il vero successo arriva a Sanremo dove partecipa da "Big" con Vietato morire. Nel corso della manifestazione sanremese vince il premio di miglior cover nella serata del giovedì interpretando la canzone Amara terra mia di Domenico Modugno. Nella serata finale del Festival il cantautore si è classificato al terzo posto, vincendo inoltre il Premio della Critica "Mia Martini". A due settimane dalla manifestazione sanremese, Vietato morire è salito al primo posto degli album più venduti in Italia.

UN TOUR DA "TUTTO ESAURITO"

Intanto a Torino si è chiuso il tour estivo di Ermal Meta. Nelle due ore di spettacolo si sono concentrate talento, sensibilità e creatività dell’artista. In scaletta, le canzoni proposte in prima persona, brani scritti per illustri colleghi: Patty Pravo, Marco Mengoni, Francesco Renga e altri, e i successi nei talent show, come «Big boy» e «Parlerò d’amore», interpretati rispettivamente da Sergio Sylvestre e Alice Paba. Tra le collaborazioni recenti, merita una cirazione quella con Luca Vicini dei Subsonica per «La vita migliore». I cantante ha fatto sold out nella data di Torino confermandosi come uno dei cantanti rivelazione del 2017.

