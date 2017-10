FAUSTO LEALI/ Video, "Sono un uomo molto geloso e possessivo, anche con Germana!" (Celebration)

Fausto Leali sarà ospite al programma televisivo Celebration, in onda sui Rai 1. Il cantante ripercorrerà la sua carriera attraverso le sue canzoni e qualche intervista.

Fausto Leali sarà ospite a Celebration (Facebook)

Fausto Leali a Celebration: il cantante italiano è ancora oggi una delle voci più caratteristiche dell'intero panorama musicale italiano. Con il suo timbro vocale roco, sporco e quasi gracchiante, il vocalist ricordava spesso le tipiche sonorità blues, che gli sono valse il giusto appellativo di 'negro bianco'. Un autore pop, s'intende, anche piuttosto tradizionale, che però aveva la capacità di rendere 'fuori contesto' le sue canzoni, proprio perché cantate in quel modo tutto suo, un po' particolare ed estremo. Questa sera sarà ospite al nuovo programma Rai 'Celebration', condotto dal comico - presentatore Neri Marcorè e dalla bella Serena Rossi, attrice di teatro e volto noto di Rai 2 (ha sostituito per un breve tempo Caterina Balivo alla conduzione del programma televisivo pomeridiano 'Detto Fatto'). Il cantante potrà ripercorrere la sua carriera cantando alternativamente qualche brano storico a una manciata di pezzi più recenti. Il tutto naturalmente anche con qualche breve intervista e momento - amarcord. Chi non ricorda alcune canzoni che hanno segnato la memoria degli italiani come 'A chi' oppure 'Ti lascerò', cantata quest'ultima in coppia con Anna Oxa?

FAUSTO LEALI: 'IMPORTANTE IL RAPPORTO COL PUBBLICO'

Fausto Leali è uno di quei cantanti che piace agli italiani. E', oseremmo dire, uno di quegli artisti 'nazional-popolari' che incontrano il consenso della gente, anche se forse conoscono poco o nulla il suo sconfinato repertorio. Un po' come Mino Reitano, insomma: Fausto Leali è uno di quei cantanti veraci che ispirano subito simpatia appena lo si vede. Il tutto, però, non è frutto del caso. Non lo è perché lo stesso Leali ci ha tenuto a rimenere fedele a sé stesso, prima, e poi alla sua musica. L'autore di brani storici come 'Mi manchi', intervistato dal quotidiano La Provincia Pavese, ha detto: 'Anche se si cambia, bisogna comunque rimanere come si è. Se non sei autentico il pubblico lo capisce subito, capisce immediatamente se cambi solo per conquistare un effimero successo.' Detto questo, Fausto Leali è sempre stato anche un grande lavoratore, uno che non ha mai smesso di mettersi in gioco nel suo campo, la musica: 'In questo lavoro non c'è posto per la pigrizia, non bisogna mai sentirsi soddisfatti.' E, in effetti, questo è quello che ha fatto e che continua a fare ancora il buon Fausto alla bellezza di settantadue anni.

IL MATRIMONIO CON GERMANA SCHENA

Da qualche anno a questa parte Fausto Leali è sposato con Germana Schena, una donna che ha 30 anni meno di lui. L'unione tra i due adesso è solidissima, ma all'inizio aveva avuto pesanti scricchiolii. Come riporta il sito internet tv.fanpage.it, Fausto Leali nei primi mesi di rapporto si era lasciato andare a qualche scappatella di troppo, perdonato, seppur a fatica, dalla donna. Il cantante ammette: 'Sono un uomo molto geloso e possessivo. Durante i primi tempi ci fu qualche "scappatoia". 'Passata la tempesta, però, i due sembrano andare d'amore e d'accordo. Lui è reduce da due matrimoni falliti, lei di uno, ed entrambi hanno dei figli a carico. Tornando sulle 'scappatoie' sopra menzionate, Fausto Leali aggiunge: 'Non penso che ci siano state anche da parte sua. Germana è una persona più sana di me. Ho capito di aver trovato a persona giusta.'

La differenza d'età certo c'è ed è impossibile non sentirla, ma i due appaiono comunque lo stesso felici, innamoratissimi l'uno dell'altra. Fausto è uno che non smette mai di mettersi in gioco, nella musica come in amore.

