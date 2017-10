Federica Nargi/ Il tenero scatto in bici con Alessandro Matri (Verissimo)

Nella nuova puntata di Verissimo, il rotocalco del sabato condotto da Silvia Toffanin, la showgirl Federica Nargi sarà tra i principali ospiti e avrà modo di parlare del ritorno a Colorado

Federica Nargi, col fidanzato Alessandro Matri (Archivio)

Nel nuovo appuntamento di sabato 21 ottobre con Verissimo c'è Federica Nargi, già in passato ospite del consueto salotto pomeridiano delle reti Mediaset. La 27enne showgirl e conduttrice televisiva originaria di Roma viene infatti da una settimana molto “intensa” dal punto di vista non solamente personale ma anche lavorativo: la oramai storica compagna del calciatore del Sassuolo, Alessadro Matri, sarà infatti ospite della Toffanin assieme a tutti gli altri componenti dello staff artistico di Colorado, lo show di intrattenimento comico che anche questo autunno avrà un posto di rilievo all’interno della programmazione del Biscione e all’interno del quale una delle novità è rappresentata proprio da Federica Nargi.

FEDERICA NARGI, IN BICI COI REGALI PER LA PICCOLA SOFIA

L’ospitata a Verissimo di questo sabato sarà l’occasione per Federica Nargi di parlare soprattutto del suo atteso ritorno in televisione: infatti la 27enne era già stato uno dei volti di Colorado nel 2013 e nell’edizione di quest’anno (per la precisione la diciannovesima di uno dei programmi più longevi della trasmissione Mediaset) proprio la compagna di Alessandro Matri si presenterà ai nastri di partenza per rinverdire i fasti delle altre presentatrici che l’hanno preceduta nella conduzione dello show: in attesa di vederla affiancare da Paolo Ruffini e da Scintilla sul piccolo palco di Colorado, la Nargi si è goduta gli ultimi attimi di… libertà dal momento che negli scorsi mesi si è dedicata soprattutto a fare da mamma alla piccola Sofia, peraltro documentando costantemente la crescita della bimba attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram (@fede_nargi). E proprio due giorni fa è apparso uno scatto molto dolce che la vede in bici assieme a Matri e con due pelouche di Minnie e di Cucciolo, probabilmente destinati proprio a Sofia.

LA GAFFE DURANTE L'OSPITATA DA PUCCI

A dire la verità, in attesa di essere intervistata nel salotto di Verissimo e di esordire alla conduzione di Colorado, Federica Nargi è stata anche protagonista di una delle ultime puntate di Big Show, il programma in quattro puntate condotto dal comico Andrea Pucci e nel corso del quale è stata una delle vittime degli scherzi che il comico milanese aveva in serbo per i suoi ospiti VIP. Tuttavia, nel caso della showgirl qualcosa è andato storto e la diretta interessata pare esserci rimasta molto male: infatti, Pucci aveva chiesto precedentemente al pubblico di non ridere alle sue battute e così la Nargi ha avuto una brutta sorpresa, imbarazzandosi per questa piccola “défaillance” di cui non riusciva a spiegarsi i motivi. Per fortuna, dopo un attimo di incomprensione, ha accettato il tiro mancino di Pucci e ha riso della trovata assieme agli altri spettatori presenti a teatro.

