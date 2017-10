Finché c'è guerra c'è speranza / Su Iris il film con Alberto Sordi (oggi, 21 ottobre 2017)

Finché c'è guerra c'è speranza, il film in onda su Iris oggi, sabato 21 ottobre 2017. Nel cast: Alberto Sordi che ha diretto anche la regia, Silvia Monti e Alessandro Cutolo. Il dettaglio.

21 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

ALBERTO SORDI ALLA REGIA

Finché c'è guerra c'è speranza va in onda su Irids oggi, sabato 21 ottobre 2017, alle ore 21.00. La pellicola italiana è stata diretta e interpretata da un immenso Alberto Sordi che ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura in collaborazione con Leo Benvenuti e Piero De Bernardi. Il film è stato prodotto nel 1974 dalla Rizzoli Film, la distribuzione ai botteghini e nel mercato dell’Home Video è stata gestita dalla Cineriz, la fotografia è di Sergio D’Offizi, il montaggio è stato realizzato da Ruggero Mastroianni, le musiche della colonna sonora sono state composte da Piero Piccioni e la scenografia è di Arrigo Breschi. Nel cast oltre ad Alberto Sordi troviamo Silvia Monti, Alessandro Cutolo e Marcello Di Folco. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FINCHÉ C’È GUERRA C’È SPERANZA, LA TRAMA DEL FILM

Pietro è un onesto e timorato commerciante di pompe idrauliche che ha un negozio nel centro di Milano. Un lavoro che gli permette di guadagnare bene ma non in maniera sufficiente per soddisfare quelle che sono le esigenze della propria moglie e dei propri figli che vorrebbero accedere a tantissimi lussi tra cui quello di possedere una meravigliosa villa. Un giorno si prospetta davanti a Pietro l’occasione per dare una svolta alla propria vita e quindi diventare finalmente una persona rispettabile dinanzi agli occhi della propria famiglia. Nello specifico incontro un giornalista del famoso quotidiano Il Corriere della Sera che gli parla del commercio di armi verso i Paesi del terzo mondo perennemente alle prese con guerre civili. Grazie allo stesso giornalista riesce ad ottenere le coordinate per riuscire ad avere dei contatti con cui mettere in essere il commercio delle armi. Pietro decide di prendere a volo questa occasione abbandonando il vecchio mestiere e diventando così un agente che collabora con un grande multinazionale specializzata nella costruzione di armi. Pietro mosso dalla voglia di accedere a enormi guadagni, si dimostra molto abile nel diventare un punto di riferimento per l’azienda riuscendo a trovare sempre enormi commesse. Il conto in banca dell’uomo accresce in maniera vertiginosa dando così la possibilità alla propria famiglia di andare a vivere in una mega villa da sogno e a soddisfare tutti i capricci dei figli ma anche della moglie. Tuttavia, lo stesso giornalista che gli aveva parlato del traffico d’armi essendosi accorto di quello che stava facendo Pietro decide di pubblicare sul giornale un articolo in cui lo dipendeva come un mercante della morte. L’articolo è devastante per l’immagine pubblica di Pietro con quest’ultimo che viene dipinto come un mostro anche dalla propria famiglia. Pietro vorrebbe ritornare a essere un uomo rispettabile riprendendo il vecchio lavoro ma gli stessi familiari messi davanti alla possibilità di diventare meno ricchi, spingono Pietro a restare un mercante di morte.

