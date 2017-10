Francesco Monte e Cecilia Rodriguez in crisi? / Un tenero avvicinamento con Moser... (Grande Fratello Vip)

Ignazio Moser potrebbe far cadere in tentazione la bella Cecilia Rodriguez? Sembra proprio che la loro tenera amicizia possa mettere in crisi il longevo rapporto con Francesco Monte

21 ottobre 2017 Hedda Hopper

Cecilia Roriguez, Ignazio Moser e Francesco Monte

Basta poco per parlare subito di crisi e anche per Cecilia Rodriguez è arrivato il momento di farlo o, meglio, subirlo. Al Grande Fratello Vip è nata la tenera amicizia tra bella modella e Ignazio Moser ed è questo che sta mandando in tilt il gossip dentro e fuori la casa con buona pace di Francesco Monte che non può far altro che essere spettatore della situazione. Fino a questo momento, l'ex tronista con il vizietto della recitazione, si è defilato da queste strane situazione e dal Grande Fratello Vip ma, a quanto pare, è arrivato il momento per lui di intervenire o, meglio, fare una sorpresa alla sua bella Cecilia per ricordarle che fuori ha un fidanzato e che tutto nella casa "è sempre amplificato". A far notare lo strano comportamento alla sorella è già stato Jeremias che, proprio nei giorni scorsi, ha fatto sapere cosa pensa di questa tenere amicizia. Solo gelosia o lungimiranza per il bell'argentino?

LE LACRIME DEL PRODUTTORE DI VINI E LA RICHIESTA DI CECILIA

In casa la bella Cecilia si lascia andare a grattini e massaggi con Ignazio Moser e questo ha infastidito Jeremias e potrebbe fare lo stesso proprio con l'ex tronista Francesco Monte. Chi lo ha seguito a Uomini e donne conosce bene la sua gelosia e vedere queste cose sicuramente non lo fa stare tranquillo. In particolare, in questi ultimi giorni, Cecilia e Jeremias hanno avuto modo di chiarirsi dopo l'intervento di Jeremias tanto che l'imprenditore e produttore di vini ha finito per piangere. L'argentina gli ha chiesto di non cambiare e alzare un muro nonostante tutto perché sta bene con lui e non vuole perdere la sua amicizia. Ma le lacrime di Ignazio vogliono sottolineare i suoi forti sentimenti per l'argentina? Sembra che, a questo punto, l'unica cosa da fare sia far entrare in casa Francesco Monte anche solo per una sorpresa.

