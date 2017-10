Gianluca Impastato/ Video, il comico espulso dal GF Vip 2: "Sono vittima di un'ingiustizia" (Verissimo)

Gianluca Impastato oggi a Verissimo: video. Il comico espulso dal GF Vip si difende: "Sono vittima di un'ingiustizia". Bestemmia? "Stavo imitando Diego Abatantuono", confessa a Canale 5

21 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Gianluca Impastato oggi a Verissimo

Gianluca Impastato sarà ospite di Verissimo: il comico verrà accolto oggi da Silvia Toffanin nel salotto di Canale 5 per parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. E non mancherà un commento da parte dell'ex inquilino alla sua recente eliminazione: è stato infatti squalificato per una bestemmia. Il comico pensa di essere stato vittima di un'ingiustizia, una tesi che i suoi fan stanno sostenendo sui social, anche a fronte della vicenda che vede protagonista Luca Onestini, il quale non è a rischio squalifica perché il Grande Fratello Vip sostiene che non abbia bestemmiato. «Stavo solo imitando Diego Abatantuono», ha spiegato Gianluca Impastato nell'intervista che Verissimo manderà in onda nella puntata di oggi, alle ore 16.10. E ha rivelato che proprio l'attore comico lo ha chiamato per mostrargli la sua vicinanza e per dirgli «che si capiva che ero in buona fede e non si trattava di un’imprecazione». Eppure gli è costata cara. Nonostante ciò tornerebbe nella casa più spiata d'Italia: «Ci ho lasciato un pezzo di cuore».

GIANLUCA IMPASTATO, LA STOCCATA A DANIELE BOSSARI

Chi può vincere il Grande Fratello Vip? Parlerà anche di questo Gianluca Impastato nell'intervista a Verissimo. Il comico candida Giulia De Lellis e Daniele Bossari, che sono peraltro alcuni dei concorrenti con i quali ha maggiormente legato nella casa. Eppure dopo la squalifica dal reality di Canale 5 ha lanciato una frecciatina proprio all'ex coinquilino. In un'intervista concessa alla rivista Velvet Mag Gianluca Impastato ha ribadito di avere la coscienza pulita e evidenziato altri episodi che sono stati sottovalutati: «Daniele Bossari ad esempio ha detto: "Madonna bona", ma nessuno ci ha fatto caso». E non è mancata una critica a Cristiano Malgioglio, che starebbe conducendo un gioco tutto suo: «È privilegiato e protetto, soprattutto durante una settimana in cui sarebbe dovuto andare in nomination e non ci è andato». Gli autori del Grande Fratello Vip non hanno commentato queste dichiarazioni, chissà se la vicenda avrà strascichi tali da essere affrontata nella prossima puntata di lunedì.

...E QUELLA A LUCA ONESTINI AL GRANDE FRATELLO VIP 2017

Poteva essere uno dei candidati alla vittoria della seconda edizione del Grande Fratello Vip, invece per Gianluca Impastato l'avventura nella casa più spiata d'Italia è finita a causa di una bestemmia. E pensare che per partecipare al reality di Canale 5 aveva rifiutato di proseguire la sua esperienza a Colorado. «Credevo anche che la mia permanenza in casa sarebbe stata più lunga, però magari riuscirò ad apparire anche in questa edizione», ha raccontato il comico, che oggi sarà ospite a Verissimo.

E invece l'avventura nel reality è finita prima di quanto aveva previsto per un'imprecazione. Un'ingiustizia per Gianluca Impastato, perché ha spiegato che la sua bestemmia era frutto di un omaggio a Diego Abatantuono. A tal proposito ha tirato in ballo Luca Onestini: «Non ero in un impeto di rabbia per cui ho bestemmiato, come magari è probabilmente accaduto a lui dopo la puntata, quando stava ripensando e parlando della situazione con la sua ex fidanzata».

© Riproduzione Riservata.