Giuseppe Casavola / Ripescato a Bake off Italia 5: vince con Carlo e torna in gioco (Ottava puntata)

Bake Off Italia 2017: Giuseppe Casavola torna in gioco, è lui il concorrente ripescato di questa sera grazie alla vittoria in coppia con Carlo. Ecco chi è e chi tifava per lui

21 ottobre 2017 Fabiola Granier

bake off Italia 2017

GIUSEPPE CASAVOLA TORNA IN GIOCO

È Giuseppe Casavola il concorrente ripescato di questa puntata di Bake Off Italia: grazie alla vittoria nella prova wow in coppia con Carlo, che così si è aggiudicato il grembiule blu del vincitore, Giuseppe è potuto rientrare in corsa come concorrente ufficiale dopo essere stato eliminato alla terza puntata. Giuseppe di professione fa l'agente della polizia scientifica ed è molto amico di Carlo, che infatti è super felice del suo ritorno nel programma. Originario di Taranto, Giuseppe si occupa di analizzare sostanze stupefacenti. È figlio d’arte, poiché il padre era un pasticcere e gestiva una pasticceria a Taranto, dove lavorava insieme al fratello di Giuseppe. Giuseppe è un ragazzo introverso e molto riflessivo. Giuseppe quindi, eliminato nella puntata del 15 settembre 2017, torna ad essere un protagonista a tutti gli effetti e la prossima settimana andrà insieme a tutti gli altri a Sorrento, pronti per la nuova sfida. Riuscirà a continuare la sfida di Dolci in Forno o tornerà a casa subito?

SUI SOCIAL SONO FELICI DEL SUO RIPESCAGGIO

I fan di Bake Off Italia sui social hanno accolto con grande piacere e soddisfazione la notizia del rientro in gara di Giuseppe Casavola. Tutti, infatti, erano uniti su una cosa: evitare il ripescaggio di Maria Grazia che non meritava di rientrare in gioco. Secondo i social addicted la ragazza, giustamente eliminata, non doveva assolutamente vincere con Tony perché non faceva altro che lamentarsi e aveva suscitata molte antipatie tra gli utenti del web. Di tutt'altro stato d'animo, invece, alla notizia della vittoria di Giuseppe: "Meno male che non è rientrata Maria Grazia #BakeOffItalia", "Grazie per averci ridato Giuseppe e per averci risparmiato l’eliminazione! Pregavo per la salvezza di @Malindibakeoff #BakeOffItalia", "Nessun eliminato, ma una new entry: bentornato Giuseppe, e bravo Carlo per questo grembiule blu! #BakeOffItalia", "Sono molto contenta per Giuseppe, se lo meritava molto #BakeOffItalia".

