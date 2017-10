Grande Fratello Vip 2017/ News dalla Casa: Cecilia e Ignazio in lacrime, cosa c'è oltre l'amicizia?

Grande Fratello Vip 2017, News dalla Casa: Jeremias Rodriguez mette in guarda Cecilia e Ignazio Moser, la loro amicizia potrebbe dare fastidio a Francesco Monte.

21 ottobre 2017 Valentina Gambino

Grande Fratello Vip 2017

Jeremias Rodriguez è ben più complesso di quanto in realtà si possa credere. Il fratello minore di Belen, sembra nascondere un segreto, questo è chiaro. Come è evidente, almeno secondo le sue parole, che il Grande Fratello non abbia intenzione di farlo parlare. Ogni volta che prova a confidarsi a 360° con il resto dei concorrenti del Grande Fratello Vip, il ragazzo viene prontamente chiamato in confessionale. Cosa nasconderà di così angosciante? Ciò che vorrebbe raccontare a tutti però, per lui sta diventando un vero macigno sul cuore ecco perché, ha voglia di andare via dalla Casa più spiata di Cinecittà. A quanto pare infatti, secondo le prime indiscrezioni sulle votazioni in atto, lunedì sera potrebbe uscire dal programma accompagnato da percentuali davvero impressionanti. Ed intanto da fuori, Belen Rodriguez gli fa arrivare tutto il suo sostegno con un nuovo messaggio condiviso sul suo profilo ufficiale di Instagram. Prima delle battute finali e la probabile eliminazione però, Jeremias “semina” (ancora una volta) il panico nel cuore della sorella Cecilia che, tra le quattro mura di Cinecittà, sta stringendo una forte amicizia con Ignazio Moser.

Ignazio e Cecilia, GF Vip 2017: che qualcosa oltre l'amicizia?

Jeremias, vestendo i panni del paladino dell'amore, ha fatto notare alla sorella Cecilia che l'avvicinamento con Ignazio, potrebbe infastidire non poco Francesco Monte. L'ex tronista, fuori dal programma, in attesa di poterle fare una sorpresa ufficiale, sta seguendo le dinamiche della sua fidanzata da molto vicino. Secondo il cognato quindi, questa amicizia potrebbe creare in lui molteplici malumori: sarà così? Francesco è molto attivo sui social, staremo a vedere se racconterà qualcosa a tal proposito. Dopo la nomination del fratello, Cecilia ha stretto ancor di più il suo rapporto d'affetto con l'affascinante Moser. Baci affettuosi, sorrisi e paroline dolci erano all'ordine del giorno fino a quando... Jeremias ha messo un freno. Il fratello maggiore di Cecilia ha detto ad entrambi di non esagerare con affetto e coccole e questo, ha inevitabilmente mandato in crisi sia la sorella che l'affascinante ex ciclista. Lacrime per entrambi, trascorrendo la serata notevolmente distanti l'uno dall'altra: qui gatta ci cova? E' possibile che Cecilia ed Ignazio stiano pian piano sviluppando un sentimento ben diverso dalla semplice amicizia? Staremo a vedere se, con l'uscita imminente di Jeremias, gli animi si rassereneranno oppure no.

© Riproduzione Riservata.