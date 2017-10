IL SEGRETO / Severo Santacruz muore in un incidente stradale (Anticipazioni 21 ottobre)

21 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Sarà una puntata del sabato all'insegna delle tragedie quello che i telespettatori de Il Segreto potranno seguire su Canale 5 oggi a partire dalle ore 15:00 (attenzione dunque al cambio di orario nell'appuntamento prefestivo). Il primo dramma riguarderà Severo, che come abbiamo visto ieri sera ha lasciato Puente Viejo dopo avere salutato in piazza tutti i suoi più cari amici. La partenza di Luca, la morte di Sol, Candela e del bambino, il voltafaccia di Carmelo che si è dimostrato un grande traditore, sono stati dei colpi troppo duri per l'imprenditore, che non aveva più nulla da spartire con il paesino che gli ha causato troppe sofferenze. Ma il viaggio in auto risulterà fatale a Severo! A distanza di qualche ora dalla sua partenza, infatti, a Puente Viejo arriverà la tragica notizia relativa ad un incidente automobolistico dell'uomo, morto in tale circostanza. Dopo tutti i suoi familiari, anche per lui quindi arriverà il momento di dire addio alla telenovela spagnola?

Il Segreto: Caridad muore, Mauricio in pericolo?

La morte di Severo (o presunta tale) non sarà l'unico evento drammatico in onda oggi a Il Segreto. Anche un altro personaggio passerà infatti a miglior vita, anche se in questo caso si tratterà di uno scontro dall'esito infausto. Caridad si preparerà a lasciare la villa, proprio come Fe le ha ordinato, ma prima di farlo penserà di completare la sua vendetta contro Mauricio. Per questo, dopo averlo tramortito, sarà sul punto di ucciderlo puntandogli contro delle forbici appuntite. Sarà proprio in quel momento che arriverà Fe e riuscirà ad evitare il peggio, appena prima che Caridad compia il suo diabolico gesto. Ne seguirà una colluttazione, durante la quale sarà quest'ultima ad uscire sconfitta. Caridad, infatti, sbatterà violentemente la testa a terra e morirà. Le urla di Fe faranno accorrere Donna Francisca che troverà il suo caro Mauricio immerso in una pozza di sangue: chiamerà quindi un veterinario per dargli le immediate cure, aiutando anche Fe a nascondere il corpo senza vita di Caridad.

