IO SO CHE TU SAI CHE IO SO/ Su Iris il film con Alberto Sordi e Monica Vitti (oggi, 21 ottobre 2017)

Io so che tu sai che io so, il film in onda su Iris oggi, sabato 21 ottobre 2017. Nel cast: Alberto Sordi, Monica Vitti e Isabella De Bernardi. La trama del film nel dettaglio.

21 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

ALBERTO SORDI NEL CAST

Io so che tu sai che io so va in onda su Iris oggi, sabato 21 ottobre 2017, alle ore 23.35. Si tratta di una commedia che è stata realizzata nel 1982 dal produttore cinematografico Augusto Caminito, per la regia di Alberto Sordi con soggetto scritto da Rodolfo Sonego il quale ha anche curato lo sviluppo della sceneggiatura assieme allo stesso regista e al produttore. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Piero Piccioni, il montaggio è stato realizzato da Tatiana Casini Morigi e nel cast otre ad Alberto Sordi figurano Monica Vitti, Isabella De Bernardi, Salvatore Jacono, Giuseppe Mannajuolo, Ivana Monti, Micaela Pignatelli e Claudio Gora. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IO SO CHE TU SAI CHE IO SO, LA TRAMA DEL FILM

Fabio Bonetti (Alberto Sordi) lavora come impiegato all’interno di una banca. Fabio ha cinquant'anni ed è sposato con Livia (Monica Vitti) da ben vent’anni, tuttavia negli ultimi tempi la loro vita matrimoniale ha subito una battuta d’arresto. I due infatti vivono nella monotonia delle faccende quotidiane e non sono più innamorati l’uno dell’altra. In realtà Fabio ha due grandi passioni nella vita che di certo non condivide con sua moglie ed ossia le partite di pallone e stare ore e ore a guardare la televisione. Un giorno a movimentare la loro grigia esistenza ci pensa un detective privato che inizia a frequentare molto spesso il loro palazzo in un quanto sta pedinando una donna di nome Elena (Micaela Pignatelli), moglie di un noto finanziere. Tuttavia a causa di un equivoco in quanto la signora Elena Vitali ha prestato la sua automobile proprio a Livia, il detective per parecchie settimane invece di pedinare Elena finisce per filmare Livia e ciò che lei fa. Dopo un po’ di tempo Fabio scoperta la cosa riesce ad entrare in possesso dei filmati e si accorge che sua moglie le ha nascosto moltissime cose. IN primis la loro figlia Veronica (Isabella De Bernardi) di appena sedici anni è dipendente dalla droga, sua moglie lo tradisce ripetutamente in quanto si sente trascurata e lui stesso ha una malattia molto grave e quindi gli resta poco tempo da vivere. Tuttavia dopo un primo momento di arrabbiatura, Fabio comprende che parte di quanto successo è colpa sua e cerca in ogni modo di rimediare, decidendo di dedicarsi alla sua famiglia. Successivamente scopre che i medici si sono sbagliati e pertanto non è malato.

