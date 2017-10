ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Dopo Rita Rusic, anche Francesca Cipriani e Tinì Cansino nel cast?

Isola dei famosi 2018: i nomi dei possibili naufraghi si susseguono a tre mesi dall'inizio del programma. Dopo Rita Rusic, si parla di Francesca Cipriani e Tinì Cansino.

21 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Isola dei famosi

L'Isola dei famosi 2018 andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo gennaio. Gli autori sono impegnati nella scelta del cast che dovrà sbarcare in Honduras per mettersi alla prova e già alcuni nomi sembrano farsi, giorno dopo giorno, più probabili. Solo qualche giorno fa era balzata alle cronache la possibile partecipazione di Rita Rusic, assolutamente nuova al mondo dei reality show. La notizia era stata riportata da Alberto Dandolo su Dagospia: "La bella torna solo per il reality: è una nota produttrice, con passato da attrice, che da anni vive lontano dall’Italia. La bella straniera potrebbe far ritorno nel Belpaese per partecipare a un famoso reality. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo…" Ma l'ex moglie di Cecchi Gori non è l'unica famosa ad essere stata presa in considerazione dalla produzione del reality show, come annunciato di recente da Alberto Alessi su Novella 2000.

Isola dei famosi 2018: ecco i nuovi possibili concorrenti

Non è ancora possibile parlare di notizie certe, ma secondo quanto riportato da Alberto Alessi altri vip nostrati sarebbero stati contattati per svolgere i provini per l'Isola dei famosi. I nomi caldi riportati su Novella 2000 sono quelli di Francesca Cipriani, che già partecipò brevemente alla prima edizione Mediaset, oltre che quelli di Tinì Cansino, Mario Serpa e Giorgio Manetti. La scelta di attingere ancora una volta al mondo di Uomini e donne sembra essere più probabile, considerando che i personaggi 'mariani' sono sempre accolti con grande entusiasmo dal pubblico da casa e non hanno costi particolarmente esosi. Di Giorgio Manetti, in realtà, si parla prima di ogni reality previsto su Canale 5, anche se fino ad oggi ogni ipotesi si è confermata inesatta. E se da un lato c'è già chi sogna di vederlo sull'isola al fianco della sua ex Gemma Galgani, altri nomi caldi circolano sul web sono quelli di Iva Zanicchi e Alessia Fabiani. Alla conduzione verrà riconfermata Alessia Marcuzzi che dovrebbe essere affiancata da Mara Venier. Per quanto riguarda invece l'inviato in Honduras, la scelta dovrebbe ricadere su Daniele Bossari.

© Riproduzione Riservata.