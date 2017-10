JEREMIAS RODRIGUEZ / Andrea Iannone gli manda un messaggio: "Sei quello che sei" (Grande Fratello Vip 2017)

Jeremias Rodriguez è in crisi al Grande Fratello Vip 2017. Dopo Belen, anche Andrea Iannone gli invia un messaggio aereo per convincerlo ad andare avanti.

21 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Jeremias Rodriguez è entrato in crisi negli ultimi giorni di permanenza al Grande Fratello Vip 2. Forse complice la nominations condivisa con Veronica Angeloni o la stessa difficoltà a stare 24 ore su 24 davanti alle telecamere, il fratello di Belen Rodriguez si è sfogato in presenza dei compagni di avventura Ignazio Moser e Lorenzo Flaherty spiegando di essere stanco e di essere felice di un'eventuale eliminazione: "Non voglio stare più qua. Non ho bisogno di stare a farmi giudicare dalle persone […] è un mondo che non mi piace. Lo immaginavo già prima (...) sono io, non è che mi devo nascondere dietro a un dito, poi sicuramente ci sarà un po’ di amplificazione con quello che succede qua dentro, essere rinchiuso, ma fondamentalmente non ho più voglia di stare qua dentro, di condividere cose con gente che non mi interessa". Alla chiara domanda degli altri gieffini: "Speri di uscire?, Jeremias ha quindi confessato: "Sì, in realtà sì".

Jeremias Rodriguez e il messaggio di Andrea Iannone

Il difficile momento che sta attraversando Jeremias Rodriguez al Grande Fratello Vip 2 è stato notato anche da Andrea Iannone, che ha deciso di fare la sua parte, cercando di tirarlo su di morale nell'unico modo a lui possibile. Il fidanzato di Belen ha quindi inviato un aereo sopra la Casa in cui si trova il cognato con la scritta: "Sei quello che sei, non cambiare mai, hernano!" Il pilota e Jeremias hanno sempre avuto un ottimo rapporto, nato ancor prima che Iannone si fidanzasse con Belen. In varie circostanze entrambi hanno pubblicato nei social network foto in cui apparivano insieme, affermando di volersi molto bene e di avere finalmente capito il significato della parola amicizia. Anche per il campione di Vasto, quindi, Jeremias deve essere se stesso anche davanti alle telecamere, proprio come affermato in precedenza dalla stessa Belen in un suo lungo commento su Instagram: "l’importante, anche se può sembrare banale è essere veri, vivere di pancia, seguire il cuore, essere sinceri, trasparenti, senza recitare perché si è davanti alle telecamere, con i nostri pregi e i nostri difetti. E tu sei tutto questo fratello mio".

