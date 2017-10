LA SCOMPARSA DI ALICE CREED/ Su Rai Movie il film con Gemma Arterton (oggi, 21 ottobre 2017)

La scomparsa di Alice Creed, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 21 ottobre 2017. Nel cast: Gemma Arterton, Martin Compston e Eddie Marsan, alla regia L Blakeson. Il dettaglio.

21 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST GEMMA ARTENTON

La scomparsa di Alice Creed va in onda su Rai Movie oggi, sabato 21 ottobre 2017, alle ore 23.00. Si tratta di un thriller del 2009 che è stato diretto e scritto dal regista J Blakeson ed è stato interpretato da Gemma Arterton, Martin Compston e Eddie Marsan. Gemma Arterton, che veste i panni di Alice Cred, è un'attrice britannica nota al pubblico per le sue apparizioni in film come Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe, St. Trinian's 2 - La leggenda del tesoro segreto, La ragazza che sapeva troppo e Quantum of Solace. Nel 2014 è stato prodotto un reboot del film, dal titolo Bloedink. La scomparsa di Alice Creed è il primo film diretto e scritto da J Blakeson, che fino ad allora si era solo occupato di cortometraggi. Per via del budget di produzione molto limitato, Blakeson decise di dar vita a una pellicola con un cast composto da soli tre attori e girato quasi interamente all'interno di una singola stanza. Gli interpreti dei personaggi di Alice e Vic vennero individuati in pochissime ore dall'inizio dei casting. Il ruolo di Danny richiese delle ricerche più approfondite. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA SCOMPARSA DI ALICE ARTENTON, LA TRAMA DEL FILM

Danny e Vic sono due ex galeotti che stanno architettando, in gran segreto, un piano criminale terribile e spietato. I due hanno infatti intenzione di rapire Alice Creed, figlia di un ricco imprenditore. Per mettere a segno il loro spregevole piano, Danny e Vic hanno totalmente insonorizzato un'abitazione, trasformandola così in una cella di prigionia perfetta. Una volta rapita, la povera Alice verrà rinchiusa nell'appartamento e legata accanto un letto. Tuttavia, il piano dei due ex detenuti sarà letteralmente sovvertito dallo straordinario temperamento di Alice che mostrerà di essere un vero osso duro. La ragazza infatti, non si arrenderà al destino designato per lei dai due assalitori, costringendo questi ultimi a modificare il loro piano d'azione. Poco dopo l'inizio della prigionia, Alice scopre che uno dei sui rapitori è proprio Danny, il ragazzo con cui ha una storia di circa due mesi. Danny invita Alice a cambiare atteggiamento, fingendosi molto impaurita dalla situazione. In questo modo, entrambi potranno fuggire via con l'intera somma del riscatto. Ciò che Alice non sa è che Danny intrattiene una relazione anche con Vic. Riuscirà la ragazza a fuggire indenne da questa terribile situazione?.

