LUCA BARBAROSSA/ "Sono i valori come la fede che ci spingono a costruire un mondo migliore" (Celebration)

Il cantante romano Luca Barbarossa ospite questa sera nella terza puntata di Celebration, lo show musicale condotto su Rai 1 da Neri Marcorè e Serena Rossi.

21 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Luca Barbarossa ospite a Celebration

L’ARTISTA ROMANO DI SCENA SU RAI 1

Nel terzo appuntamento del format Celebration sarà presente tra gli ospiti il cantante romano Luca Barbarossa. Uno straordinario artista che nel corso della propria carriera ha saputo regalare al pubblico italiano tantissimi brani di successo come L’amore rubato, Portami a ballare, Via Margutta, Roma spogliata, Yuppies, Da stasera e tanti altri ancora. In un recente concerto tenuto nell’ambito della manifestazione Destatelafesta tenutosi nei giardini della Rocca Roveresca, Barbarossa si è sottoposto ad una serie di domande presentatie dai circa 350 giovani volontari organizzatori dell’evento, parlando dei più svariati argomenti tra cui la fede e le ideologie. Barbarossa ha rimarcato: “Avere dei valori è importante, quando ero ragazzo il mondo era più politicizzato e questo ci faceva sognare di costruire un mondo migliore. Sono i valori, come la fede che ci spingono a voler costuire un mondo migliore. È un onore essere qui, partecipare a questa festa organizzata da 350 ragazzi”.

LUCA BARBAROSSA: IL 90% DELLE VIOLENZE AVVIENE IN FAMIGLIA

Nel corso della medesima manifestazione, Luca Barbarossa ha avuto modo di parlare anche di un bruttissimo flagello che affligge la moderna società ed ossia quello delle violenze sulle donne. Prendendo spunto dalla sua celebre canzone L’amore rubato, l’artista romano ha ricordato: “Le statistiche dicono che oltre il 90% delle violenze vengono dal contesto familiare o da molto vicino. Io credo molto nell'amore verso la madre, perché un figlio che vede il padre rispettare ed amare la madre non sarà mai un uomo che tratta male le donne. Ma è anche importante notare come noi percepiamo il pericolo come qualcosa che viene da fuori, da piccolo mi spaventavano con l'Uomo Nero, quando invece troppo spesso il male viene da vicino”.

