LUCA ONESTINI / Solange: "Lui e Soleil Sorgè si rimetteranno insieme" (Grande Fratello Vip 2017)

Luca Onestini e Soleil Sorgè si chiariranno e torneranno insieme dopo la fine del Grande Fratello Vip 2017: ecco la nuova sensazione del sensitivo Solange.

21 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Luca Onestini

La fine della relazione di Soleil Sorgè e Luca Onestini continua ad essere uno degli argomenti più dibattuti dai telespettatori del Grande Fratello Vip 2017, che davanti alle telecamere hanno appreso la decisione dell'ex corteggiatrice di chiudere ogni rapporto con il tronista. Nei giorni successivi si è fatto un gran parlare delle cause di questa decisione, chiamando in causa Giulia Latini (che Onestini aveva sentito prima di entrare nella Casa) ma soprattutto Marco Cartasegna: gli scatti in cui quest'ultimo appare in compagnia della stessa Soleil hanno fatto il giro del web e tale frequentazione è stata confermata anche dalle immagini del settimanale Chi, nelle quali la coppia si trova niente meno che davanti alla casa di lui. Sul rapporto tra Soleil Sorgè e Luca Onestini si è recentemente espresso anche Solange, secondo il quale la loro storia d'amore non ha ancora conosciuto la parola fine.

Solange: Soleil e Luca torneranno insieme

Il sensitivo Solange, che in passato ha avuto la fortuna di leggere la mano a importanti personalità quali Silvio Berlusconi, Rita Levi Montalcini e Margherita Hack, ha espresso la sua sensazione anche in merito al futuro di Luca Onestini e Soleil Sorgè. Secondo lui, la coppia avrà modo di chiarirsi al termine dell'avventura al Grande Fratello Vip 2 e tornerà insieme: "L'ho seguito al Grande Fratello, ho seguito la sua storia con Soleil e ho avuto una sensazione ben precisa. Quando lui uscirà dalla Casa si incontrerà di nuovo con la sua ex fidanzata, ci sarà qualche attimo di chiarimento, dopodiché si rimetteranno insieme. Quindi andranno in tutti i salotti televisivi e faranno un sacco di serate insieme. Poi ci saranno di nuovo rotture, la loro riappacificazione non durerà all'infinito. Sono sicuro di non sbagliarmi". Per Solange, che aveva incontrato già Luca Onestini al concorso di bellezza Il Più bello d'Italia dove era giurato, la coppia vivrà nuovi alti e bassi ma comunque tornerà insieme. Azzeccherà la sua previsione?

