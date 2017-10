MARA VENIER/ E' nato Claudio, la gioia di essere nonna (Verissimo)

La conduttrice ed attrice Mara Venier questo pomeriggio si racconta nello studio di Verissimo per la nuova puntata del rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin.

21 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Mara Venier a Verissimo

“CLAUDIO HA PORTATO SERENITÀ”

Nella nuova puntata di Verissimo, la padrona di casa Silvia Toffanin accoglierà nelle vesti di ospite la conduttrice ed attrice Mara Venier. Una grande protagonista della televisione italiana attualmente alle prese con il talent Tu si que vales e che proprio nel salotto della Toffanin si racconterà. In attesa di scoprire di più sul suo conto, vi segnaliamo come in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, la Venier abbia rimarcato tutta la propria gioia per essere diventata nonna. È infatti nato da circa 3 mesi Claudio, primogenito del figlio Paolo Capponi. Queste le parole di Mara Venier: “Claudio mi ha regalato la gioia e la pace in un momento in cui uscivo a fatica da un periodo difficile, iniziato con la malattia e la morte di mia mamma. Già ero nonna di Giulio? Un ragazzo sveglissimo, vivace, spericolato, figlio di mia figlia Elisabetta. Ma Giulio me lo sono goduto poco. Quando è nato, 15 anni fa, ero nel pieno della carriera e per il lavoro trascuravo tutto il resto, anche gli affetti più cari, a cominciare da mia madre. Per il mio lavoro ho pagato prezzi altissimi, e ne pago ancora, in termini di sensi di colpa”.

MARA VENIER, TRASLOCO IN VISTA

Nella stessa intervista Mara Venier ha anche rivelato di essere in procinto di cambiare casa, lasciando la sua storica e bella casa al Ghetto a Roma. Queste le parole della Venier: “Sì. Io e Nicola vogliamo trovarne una altrettanto bella ma il più vicina possibile a quella in cui crescerà Claudio: non voglio perdermi nulla di lui. E poi la casa del Ghetto appartiene a un’altra fase della mia vita, è nata assieme all’amore con Nicola. Pensi che il primo appuntamento glielo diedi proprio lì, a mezzanotte (all’epoca ero impegnata fino a tardi con Fantastica Italiana). Lui arrivò convinto fosse un incontro galante, io mi presentai con un’amica perché in realtà gli avevo chiesto di venire per farmi dare un consiglio sulla ristrutturazione, visto che lui era molto esperto. Ci rimase male, ma un anno dopo lì ci vivevamo insieme. Ora però la mia vita è in una fase nuova, è giusto che ci sia un’altra casa, il più possibile vicina a Claudio”.

