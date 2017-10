MARTINA COLOMBARI/ Tanto lavoro e una vita felice assieme ai suoi due uomini (Sabato Italiano)

Martina Colombari, la showgirl e attrice sarà ospite al programma televisivo Rai Sabato Italiano. Ci racconterà come procede la sua intensa vita.

21 ottobre 2017 Francesco Agostini

Martina Colombari sarà ospite a Sabato Italiano (Facebook)

Nel programma Sabato Italiano ci sarà Martina Colombari, una vecchia conoscenza del nostro piccolo schermo. Bellissima come sempre, anche se è una classe '75 e le primavere sono 42. Non solo modella e showgirl, comunque, ma anche attivista e attrice italiana. Chi non la ricorda nel telefilm per la televisione 'I Cesaroni' andato in onda fino a poco tempo fa? In quella fortunata fiction 'distraeva' il protagonista della serie, Matteo Branciamore, con la sua innegabile bellezza e fascino. Una bella, insomma, che fece girare la testa al calciatore del Milan e della Nazionale Italiana di Calcio Billy Costacurta, un pilastro dei rossoneri e dell'Italia di Arrigo Sacchi. Una vita tranquilla, la sua: un marito e un figlio di nome Achille nato nel 2004. Ma tutti ce la ricordiamo anche per la sua storia d'amore vissuta in giovanissima età (quando venne eletta Miss Italia nel 1991) con l'allora campione mondiale di sci Alberto Tomba. Una storia che si rivelò piena di colpi di scena sorprendenti e che fece parlare l'Italia intera del gossip e del pettegolezzo.

MARTINA COLOMBARI E LA STORIA CON ALBERTO TOMBA

Che Martina Colombari sia una donna bellissima è fuori discussione, anche adesso. Da giovane, poi, era splendida: due occhi azzurri incastonati in un viso semplicemente perfetto. E non è un caso che Martina, nata a Riccione, vinse nel 1991 l'ambitissimo concorso di Miss Italia che la decretò la più bella in assoluto nel territorio nazionale. Fu proprio in quell'occasione che la showgirl e modella incontrò il suo primo amore, quell'Alberto Tomba che all'epoca era un latin lover conclamato (ma crediamo che lo sia anche adesso) e uno sciatore di livello mondiale. Forse il più grande di sempre. Racconta Martina Colombari al sito internet today.it: 'Alberto Tomba mi offrì una camomilla la sera prima della finale. In quell'occasione nacque l'amore. Fu il mio primo vero fidanzato e con lui stetti insieme tre anni.' Un bel salto in avanti per una ragazza che, stando alle sue dichiarazioni, in gioventù portava gli occhiali bifocali e aveva un occhio pigro, stretta in una famiglia all'antica e conservatrice. Con Tomba, chiaramente, tutto cambiò e le porte del mondo dello spettacolo le si aprirono.

'VOGLIO INVECCHIARE BENE'

Lo dicevamo in precedenza, Martina Colombari a 42 anni d'età è ancora una splendida donna, tonica e allenata più che mai. Ovviamente tutto questo non è frutto del caso ma, anzi, è frutto di un continuo e faticoso allenamento. E' la stessa Martina Colombari a raccontare quand'è che ha dovuto iniziare a frequentare la palestra per modellare il suo corpo sul sito internet corriere.it: 'Prima vivevo di rendita, perché sono sempre stata magra. Ero pigra e non mi sono mai allenata in vita mia. Fare sport previene gli acciacchi della vecchiaia e agevola una menopausa più tranquilla. Voglio invecchiare bene, per questo mi dedico tanto al mio fisico.' E, in effetti, la mutazione sembra proprio esserci stata: dalle curve morbide del calendario Panorama del 2002 agli addominali scolpiti e ai tricipiti sviluppati di oggi. Il cambio ci fu quando dovette partorire nel 2004: 'Da quando è nato Achille ho visto il mio corpo cambiare. Da allora ho dovuto fare tanto sport.' A Sabato Italiano potremo ascoltare come procede la sua vita, tra i tanti lavori e una vita familiare felice assieme ai suoi due uomini.

