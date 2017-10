Matrimonio Elga Enardu e Diego Daddì / Uomini e donne, serenata e ultimi preparativi prima del sì (video)

Il giorno del Matrimonio di Elga Enardu e Diego Daddì è arrivato. La coppia di Uomini e donne tra serenate e ultimi preparativi prima del sì a Cagliari. Ecco i dettagli

21 ottobre 2017 Hedda Hopper

Elga Enardu e Diego Daddi

I fan di Uomini e donne sono lieti di partecipare, almeno virtualmente, al matrimonio di Elga Enardu e Diego Daddì che si terrà proprio oggi come annunciato dalla coppia nei giorni scorsi. Dopo tanta attesa e alcuni contrattempi più o meno tristi, finalmente la coppia di Uomini e donne può dirsi sì, lo voglio. I due non sono nati tecnicamente nello studio di Uomini e donne ma sicuramente è stato il programma di Maria De Filippi a farli incontrare e innamorare. All'epoca Elga condivideva il trono con la bella Claudia che Diego corteggiò fino alla fine. Solo dopo la fine del programma i due si sono ritrovati proprio per via di lui che era rimasto molto colpito dalla bella Elga, già nota al grande pubblico perché sorella di un'altra protagonista del programma, la gemella Serena Enardu.

LE LACRIME E LA SERENATA DEI FUTURI SPOSI

Proprio quest'ultima, qualche ora fa, ha postato sul suo profilo Instagram la sorella in lacrime. A poche ore dalla cerimonia, come di consuetudine, Diego ha pensato bene di rispettare le tradizioni presentandosi sotto la finestra della promessa sposa con tanto di fiori e chitarre per una romantica serenata. Il gesto dell'ex corteggiatore ha colpito non poco Elga che è scoppiata a piangere ripresa dalla sorella per la gioia dei fan che hanno potuto condividere con lei questo momento. Clicca qui per vedere il video del momento. Anche la sposa ha condiviso il video sul suo profilo scrivendo: "La mia vita con te @diegodaddi è un sogno . Ti Amo" e aggiungendo una foto che mostra Diego con il maxi mazzo di fiori e il romantico abbraccio. I due convoleranno a nozze proprio oggi, sabato 21 ottobre, nel Santuario di Bonaria nella città di Cagliari.

© Riproduzione Riservata.