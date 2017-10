Maurizio Ferrini/ Rispolvererà la Emma Signora Coriandoli? (Sabato Italiano)

Ci sarà anche l'attore comico Maurizio Ferrini tra gli ospiti della nuova puntata di Sabato Italiano, nel corso della quale tornerà a vestire i celebri panni della Signora Emma Coriandoli

Maurizio Ferrini, durante un'intervista (Youtube)

Maurizio Ferrini si appresta a tornare in televisione, dal momento che sarà uno degli ospiti di Sabato Italiano, la trasmissione pomeridiana che su Rai 1 è tradizionalmente dedicata all’intrattenimento, al gossip e alle interviste di personaggi celebri, nonché di esibizioni dal vivo. Nel corso della puntata di questo sabato, condotto come sempre da Eleonora Daniele, sarà dunque il 64enne comico originario di Cesena a raccontarsi davanti alle telecamere, anche se è probabile che ben presto verrà fuori l’ingombrante e vulcanica presenza della Signora Emma Coriandoli, uno dei suoi personaggi più riusciti e che, nel corso degli Anni Novanta, divenne una delle macchiette più riuscire della televisione dell’epoca, tanto da ritagliarsi uno spazio in diversi programmi. Ferrini è pronto a stupire nuovamente il pubblico da casa rispolverando uno dei suoi cavalli di battaglia?

MAURIZIO FERRINI E IL MISTERIOSO VIDEO SU FACEBOOK

In attesa di tornare sul piccolo schermo nell’appuntamento in programma questo sabato sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, Maurizio Ferrini è stato protagonista qualche tempo fa di un piccolo mistero: attraverso la sua pagina Facebook, infatti, il comico romagnolo ha realizzato una breve clip nella quale ha parlato a tutti i suoi fan, spiegando che il suo tour estivo si sarebbe improvvisamente interrotto “per cause di forza maggiore”. Con un tono a metà tra il serio e il faceto, Ferrini ha fatto volutamente il vago, aggiungendo in un tono quasi apocalittico di “avere le mani legate” ma chiedendo a tutti i suoi amici di attendere delle novità che, a questo punto verosimilmente in autunno, dovrebbero arrivate. Ferrini accennava a qualche progetto in particolare nel video postato in diretta oppure era solamente un modo ironico per prendersi gioco amabilmente del suo pubblico?

EMMA CORIANDOLI, UNA MACCHIETTA NAZIONALPOPOLARE

Ad ogni modo, la figura a cui Maurizio Ferrini resta indissolubilmente legato è quella vera e propria maschera degli Anni Novanta che è la Signora Emma Coriandoli, nata nelle intenzioni del comico per ironizzare pregi e difetti, piccoli tic e manie della casalinga italiana media, molto attenta all’aspetto esteriore ma pure pettegola e informata sui fatti del mondo: tale è la compenetrazione in questo caso tra l’autore e il suo personaggio che oramai la Signora Coriandoli può essere considerata una sorta di alter ego dello stesso attore comico che, d’altronde, si è sempre trovato a suo agio nei panni “en travesti” di una macchietta nazionalpopolare del sesso opposto. A tal proposito, oltre alla conduzione di Striscia la Notizia in coppia con Sergio Vastano, possono essere ricordati anche alcuni suoi celebri siparietti con Gianni Boncompagni quando questi curava l’edizione di Domenica In.

