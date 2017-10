NCIS - Los Angeles 8/ Anticipazioni del 21 ottobre 2017: scarpe da ballo per Kensi

NCIS - Los Angeles 8, anticipazioni del 21 ottobre. Kensi dovrà agire sotto copertura come ballerina. La squadra cerca di impedire una fuga di notizie nucleare

NCIS - Los Angeles 8, in prima tv su Rai 2

NCIS - LOS ANGELES 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 21 ottobre 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 8, in prima Tv assoluta. Sarà il 20°, dal titolo "Da L'Avana con amore". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Sam (LL Cool J) e Callen (Chris O'Donnell) si stanno allenando quando vengono chiamati sul luogo di un incidente fra un'auto ed un rimorchio. Sul posto, i due agenti intuiscono tuttavia che si tratti di un omicidio e che sia entrato in campo qualcuno collegato con il lavoro della vittima. Rhodes era infatti un ingegnere, ma all'arrivo di Deeks (Eric Christian Olsen) e Kensi (Daniela Ruah) negli uffici della vittima, scoprono che due dei colleghi non si sono presentati al lavoro. Due persone infatti sono rimasti molto scossi dalla tragedia, di cui uno Aiden Tinker (Daniela Ruah), ha fatto un biglietto last minute con direzione Tokyo. Hetty (Linda Hunt) decide di incaricare Sam e Callen di andare sotto copertura nello stesso aereo in cui si troverà il sospettato, per scoprire se sta cercando di vendere un progetto ideato dalla vittima. I due agenti tuttavia non potranno portare con sé delle armi per via della mancanza di permessi. Deeks e Kensi raggiungono invece Lincoln Stern (Dylan Kenin), un vecchio amico di Sam che mette in difficoltà gli agenti dell'NCIS e che è specializzato in effetti speciali. Kensi decide di fare leva sulla seduzione per raffreddare la situazione di tensione che si è creata fra Stern e Deeks, riuscendo a raggiungere un risultato vincente. Nel frattempo, Sam e Callen scoprono durante il volo che Aiden è stato ucciso ed il suo corpo è stato occultato all'interno di uno dei bagni del velivolo. Nel tentativo di individuare l'assassino, il Marshal Salazar (David Fumero) viene preso di mira dai criminali e ferito. Eric (Barrett Foa) invece scopre che Tinker è ancora vivo e sta cercando di vendere dei files criptati agli acquirenti. Per poter impedire il passaggio di dati, Nell (Renée Felice Smith) decide di togliere il segnale wifi in tutto il velivolo. Poco dopo, Sam e Callen vengono presi di mira da Aiden, che viene disarmato in poco tempo. Uno dei passeggeri riesce però ad indicare uno dei compratori presenti a bordo, che viene messo ko da Sam poco prima che possa trasferire i dati.

ANTICIPAZIONI DEL 21 OTTOBRE 2017, EPISODIO 20 "DA L'AVANA CON AMORE"

Nella nuova puntata di NCIS - Los Angeles 8, i protagonisti dovranno affrontare due tipi di missioni. La squadra dovrà infatti dividersi su due fronti, per poi unire le fila una volta affrontate la maggior parte delle indagini. Kensi è costretta ad agire sotto copertura e fingere di essere una ballerina professionista per potersi introdurre in uno strip club. L'ex cecchina dovrà infatti introdursi nel locale per avvicinarsi a Victor Larmont, il marito di una donna che ha richiesto l'aiuto della squadra. Secondo Rebecca, Victor avrebbe infatti delle prove per dimostrare che la donna vende alcuni segreti sulla Marina americana ad un governo rivale, grazie ad un progetto messo a punto della donna. Rebecca Larmont è un ingegnere nucleare ed è membro del Dipartimento di Difesa, e dato che ha dei sospetti sul marito, vuole sapere che cosa sappia dell'arma nucleare che ha appena ideato.

